Prefeitura de Manaus participa do maior evento de saúde no Brasil

A Prefeitura de Manaus marca presença no 36º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), um dos maiores eventos de saúde pública no país, que será realizado entre os dias 12 (terça-feira) e 15/7 (sexta-feira), em Campo Grande (MS). Durante os três dias, o congresso contará com mesas-redondas, debates e palestras, que abordarão temas relacionados à regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecimento da atenção primária, assistência farmacêutica, emendas parlamentares e saúde mental, entre outras linhas no campo da saúde pública.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) será representada pelo titular da pasta, Djalma Coelho, pela subsecretária de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, e pelo subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salem. O evento, conforme Aldeniza, é um importante espaço para que o SUS seja aprimorado e fortalecido.

“O Conasems reunirá todos os secretários municipais de saúde, gestores e trabalhadores, que discutirão processos, inovações, tecnologias. É um momento importante para troca de experiências para que possamos ter uma atenção primária mais organizada, célere e resolutiva”, informa.

Ainda segundo ela, um dos pontos altos do evento será a participação da Semsa Manaus na 17ª edição da “Mostra Brasil Aqui tem SUS”, em que o trabalho “Preventivo em suas mãos”, será apresentado pela servidora Hellen Bastos Gomes.

Movimentação

Em sua 36ª edição, o evento tem mais de 5.700 pessoas inscritas e será realizado em dois espaços distintos. Nos dias 12 e 13, as atividades ocorrem em uma das unidades da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp). Já no dia 15, as ações serão no shopping Bosque dos Ipês. O Conasems tem por objetivo principal apoiar os municípios na formulação e aprimoramento das políticas públicas de saúde.

*Com assessoria