A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), convoca os segmentos culturais para as oitivas referentes ao edital de fomento 2024, que ocorre de 19 a 21/2, no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico de Manaus.

De acordo com o diretor de Cultura da Manauscult, Wallace Almeida, as oitivas são fundamentais para a construção do edital.

“As oitivas, por segmentos artísticos, são ferramentas indispensáveis na construção do edital, pois é através da opinião dos artistas que a Manauscult consegue oferecer um certame mais forte, certeiro e colaborativo. Esse também é um momento para estarmos mais próximos às classes, escutá-los e ter mais embasamento para construção de políticas culturais”, destacou Wallace.

O diálogo é dividido em três dias, com seguintes segmentos: literatura, teatro e cultura popular na segunda-feira (19); dança, música e hip-hop na terça-feira (20); e circo, artes visuais e audiovisual, encerrando na quarta-feira (21).

Confira a programação:

19/2 (Segunda-feira)

10h – Literatura

14h – Teatro

19h – Cultura Popular

20/2 (Terça-feira)

10h – Dança

14h – Música

19h – Hip Hop

21/2 (Quarta-feira)

10h – Circo

14h – Artes Visuais

19h – Audiovisual

Com informações da Manauscult