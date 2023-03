Prefeitura começa a ofertar a vacina contra a influenza para grupos prioritários

A Prefeitura de Manaus começou a ofertar, nesta segunda-feira, 27/3, a vacina trivalente contra a influenza (gripe), em 171 salas de imunização da capital. A 25ª edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, coordenada pelo Ministério da Saúde, é executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e tem o encerramento previsto para o dia 31 de maio.

Em Manaus, o público-alvo da campanha é estimado em 567.752 pessoas, que integram os seguintes grupos: crianças de 6 meses a 5 anos de idade (194.771); idosos a partir de 60 anos de idade (195.068); povos indígenas (69.479); trabalhadores da saúde (56.618); gestantes (27.760); puérperas (4.563); e professores das redes pública e privada (19.493). A meta é alcançar 90% desse público.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, fez a abertura da vacinação na clínica da família Senador Severiano Nunes, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste, e reforçou a importância da vacina para proteger a população que é mais vulnerável ao vírus.

“A vacina é ofertada, de forma gratuita, em nossas 171 salas de vacinação. É importante sinalizar que além das unidades que atendem no horário regular, temos nove unidades funcionando no horário ampliado, para facilitar o acesso ao imunizante. É fundamental que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, se protejam. A campanha termina no dia 31 de maio, então é preciso priorizar esta tarefa”, ressaltou.

Shádia Fraxe acentuou que outros dez grupos estão incluídos na campanha: pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas. Mas não há meta estipulada para esses grupos, apenas avaliação de doses aplicadas.

A diretora de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e da Saúde do Trabalhador da Semsa, Marinélia Ferreira, reforçou que as pessoas que fazem parte dos sete grupos prioritários, que são de alta vulnerabilidade frente às formas graves da influenza, precisam se proteger. “Precisamos atingir 90% desse segmento, porque estas pessoas correm um risco maior de ter complicações e, inclusive, chegar a óbito. Por isso, apelamos que esses grupos procurem uma unidade próxima à sua casa para se vacinar”, apelou.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS), e um documento que comprove sua inclusão nos grupos prioritários. Dos 171 pontos de vacinação, nove funcionam até as 20h durante a semana e de 8h às 12h aos sábados. A lista com endereços e horário de funcionamento pode ser conferida no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Durante a campanha, a Semsa também promoverá ações de busca ativa dos grupos prioritários, por meio das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) em pontos estratégicos da comunidade. Além disso, será disponibilizada vacinação em domicílio para usuários acamados, que pode ser solicitada por meio do Disque Saúde 0800 280 8 280, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h.