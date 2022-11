Prefeitura apresenta experiência do Telessaúde Semsa no Congresso Brasileiro, em SP

A Prefeitura de Manaus levou até o 19º Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, na manhã de hoje (30), a experiência exitosa obtida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no desenvolvimento do sistema Telessaúde. A aplicação da tecnologia foi apresentada pelo diretor de Tecnologia de Informação da Semsa, Saymon Souza, e o analista de sistemas da secretaria, Márcio Alencar. O evento acontece na cidade de Campinas (SP), até a próxima sexta-feira (2), e reúne representantes de todos os Estados brasileiros.

Saymon Souza explicou que o foco do artigo é o funcionamento do sistema Telessaúde Semsa, desenvolvido em 2020 e que vem sendo evoluído e ganhando novas funcionalidades desde então. Atualmente, cerca de 40 profissionais médicos e enfermeiros acompanham pacientes da saúde básica de Manaus por meio do Telessaúde.

“O sistema nasceu com o objetivo de auxiliar o acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Foi uma resposta à pandemia que tinha iniciado em 2020. Com a redução de casos, foi possível incluir o monitoramento de usuários hipertensos e diabéticos, em tratamento contra tuberculose, além de serviços focados na saúde da criança e da mulher”, disse.

A equipe da Semsa explanou sobre o histórico do desenvolvimento do sistema e suas principais funções, como a coleta de dados e informações dos pacientes provenientes de outros sistemas de saúde, como o PEC (Prontuário Eletrônico), a priorização e classificação dos casos, a distribuição para os atendentes do Telessaúde e os relatórios gerenciais disponíveis.

O artigo apresentado no congresso tem o tema “Melhorando a Atenção Primária à Saúde usando o Telessaúde”, e foi selecionado para compor uma nova exposição na manhã desta sexta-feira, 2/12.

“O evento é uma oportunidade para que nós possamos ver iniciativas em saúde, especialmente de sistemas, desenvolvidas em outros lugares. Então a gente acaba aprendendo um pouco sobre o que outras cidades estão fazendo, aproveitando boas práticas, assim como nós estamos levando nossa experiência de sucesso para compartilhar com os demais”, disse.

Resultados

Saymon destacou que os serviços do Telessaúde contribuíram para manter Manaus no primeiro lugar entre as capitais nas três avaliações do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. O programa monitora sete indicadores prioritários de saúde, sendo que os mesmos também foram incluídos na rotina do Telessaúde.

“O Telessaúde contribui para melhor gestão da Atenção Primária à Saúde, a APS, melhoria dos indicadores de saúde e, principalmente, melhoria na qualidade de vida das pessoas, que são acompanhadas via telemonitoramento e direcionadas para os serviços que estão à sua disposição nas unidades fixas”, afirmou.

Até outubro deste ano, o Telessaúde da Semsa já alcançou 368 mil pacientes com Covid-19, 23 mil com tuberculose, 22 mil hipertensos e diabéticos, 11 mil crianças com atraso vacinal e 8,5 mil gestantes. Ao todo, mais de 270 mil usuários da APS em Manaus foram beneficiados com essas ações.

Com informações da Semsa