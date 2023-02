Prefeitura anuncia cronograma de convocação dos aprovados no concurso da Semsa

A Prefeitura de Manaus concluiu o cronograma de convocação dos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do qual foram oferecidas 2.001 vagas de nível médio, médio técnico e superior. O calendário contempla os aprovados até o número de vagas ofertadas por categoria, com a convocação de mais de mil profissionais ainda em 2023.

“Por determinação do prefeito David Almeida, já nos próximos dias serão nomeados mais 650 profissionais, que deverão ser incorporados ao serviço em março, e no segundo semestre deste ano iremos chamar outros 500 aprovados”, anuncia a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

De acordo com a secretária, até o momento, por meio de sete convocações feitas desde julho do ano passado, foram chamados 523 aprovados. “Com as duas convocações deste ano e as anteriores, chegaremos ao final do ano com o total 1.673 convocados, dos 2.001 aprovados, restando pouco mais de 300 pessoas para nomear no ano que vem, fechando, assim, o chamamento de todos os profissionais”, afirmou.

Dos 650 aprovados com nomeação agendada para este mês de fevereiro, 200 são agentes comunitários de saúde, completando o número total de vagas oferecidas à categoria, e os demais 450 aprovados pertencem à 65 categorias diferentes.

Destes, devem ser chamados 80 técnicos em enfermagem, 80 assistentes em administração, 25 condutores de ambulância e 10 de motolância, 53 enfermeiros (40 enfermeiros gerais, 5 intensivistas, 5 obstetras e 3 epidemiologistas), 20 auxiliares em saúde bucal, 10 técnico em saúde bucal, 10 fisioterapeutas, 8 fiscais de saúde (2 engenheiros civis, 1 físico, 1 médico, 3 médicos veterinários e 1 químico) 6 assistentes sociais, 6 farmacêuticos em análises clínicas, 6 médicos veterinários, 6 psicólogos, 5 maqueiros, 5 nutricionistas e 4 profissionais de educação física.

Também devem ser chamados agora 64 médicos, sendo 42 clínicos gerais, 5 pediatras, 3 infectologistas, 3 neuropediatras, 2 ultrassonografistas, 1 anestesiologista, 1 cardiologista, 1 cirurgião, 1 médico do trabalho, 1 endocrinologista, 1 epidemiologista, 1 intensivista neonatologista, 1 patologista e 1 pneumologista e 13 cirurgiões dentistas, sendo 3 cirurgiões dentistas para pessoa com deficiência, 3 odontopediatras, 2 estomatologistas, 2 ortodontistas, 2 periodontistas e 1 buco-maxilo-facial.

Serão chamados, ainda 3 profissionais para cada um dos seguintes cargos: analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura de tecnologia da informação, analista de suporte de tecnologia da informação e fonoaudiólogos, e 2 para os cargos de motoristas de autos, programadores de computador, técnico de manutenção em informática, técnico em radiologia médica, técnico em segurança do trabalho, analista de banco de dados, contadores, farmacêutico citologista clínico e terapeutas ocupacionais.

Além disso, a programação de nomeação inclui 1 advogado, 1 arquiteto e urbanista, 1 biólogo, 1 comunicador social, 1 economista, 1 engenheiro civil, 1 engenheiro de segurança do trabalho, 1 engenheiro eletricista e 1 estatístico.

O chamamento seguirá a ordem final e classificação dos candidatos, que pode ser conferida no site da Semsa, na página “Concursos” (https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos).

A secretária Shádia Fraxe destaca que o cronograma foi feito com base no total de vagas oferecidas, deduzindo as mais de 500 convocações anteriores. “Mas, além disso, vamos considerar, ao longo do processo, as vagas não preenchidas por falta de comparecimento, desistência ou não preenchimento dos critérios exigidos para a posse, o que significa, que podemos entrar no cadastro reserva após os prazos legais e de acordo com as vagas que permanecerem abertas”.

Entre os 523 convocados anteriormente, 115 são médicos, 100 são agentes comunitários de saúde (ACSs) e 193 são profissionais de cargos diversos.

O concurso foi realizado por meio de três editais distintos (001, 002 e 003 de 2021), e é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, de acordo com a legislação vigente. O primeiro edital foi exclusivo para médicos, o segundo para categorias diversas de nível médio e superior, e o terceiro para condutores de ambulâncias e motolâncias. As provas foram realizadas ao longo de 2022 e os resultados finais também foram homologados no ano passado.

Com informações da Semsa