Prefeitura amplia alcance e eficiência dos serviços públicos com investimento em tecnologia

O governo David Almeida tem investido em tecnologia para ampliar o alcance e a eficiência dos serviços públicos em Manaus. Tem sido assim no trânsito, com a introdução dos primeiros semáforos inteligentes; no atendimento a quem quer regularizar obras; e nas áreas da educação e saúde. E, mais recentemente, mais investimentos em tecnologia estão sendo empregados na limpeza pública.

Neste fim de semana, novas máquinas de varrer começaram a operar na capital amazonense. O objetivo é tornar esse tipo de serviço melhor e mais ágil.

Ontem (17), vassouras mecânicas começaram a operar no complexo turístico Ponta Negra. Na manhã de hoje (19), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), foi supervisionar pessoalmente a varrição mecanizada na Avenida das Torres.

“Estamos com duas máquinas de varrição, vamos aumentar para mais quatro, além dos outros carros grandes de varrição atuando pela cidade. Estamos modernizando as nossas ações para melhor servir a população”, destaca o prefeito. Segundo ele, o uso da tecnologia vai dar um “avanço significativo” na limpeza da cidade.