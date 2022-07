Prefeitura amplia acesso à vacina com retorno de posto no Vasco Vasques a partir de segunda

Como nova medida para facilitar o acesso à vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus retoma o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, como ponto estratégico de vacinação. A unidade começa a operar a partir da próxima segunda-feira, com atendimento das 9h às 16 horas, para imunização de crianças, adultos e idosos.

O novo ponto, de acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, vai aumentar a oferta diária de vacina na capital, desafogando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que vêm registrando alta demanda desde a última quinta-feira.

No Centro, serão montadas 10 estações de trabalho, com fluxos específicos para os diferentes públicos e capacidade de atendimento de até 2 mil pessoas por dia.

Com a operação do novo espaço, a UBS José Rayol, também localizada na avenida Constantino Nery, a alguns metros de distância, deixa de oferecer a vacina temporariamente.

Esta é a quarta medida de ampliação definida pela Semsa nos últimos dias. O número de UBSs com vacinação aumentou de 55 para 81 durante a semana; o horário de atendimento aos sábados, que ia até as 12h, foi estendido até 16h; e o ponto de vacinação do Studio 5, zona Centro-Sul, foi reaberto e projetado para atender diariamente 1,5 mil crianças e adultos.

“O aumento da demanda nos postos de vacinação é resultado do atual cenário epidemiológico e do avanço da campanha para novos públicos”, avalia o secretário da Semsa, Djalma Coelho.

Além da liberação recente da quarta dose para os que têm 18 anos ou mais, Manaus registra elevação no número de casos novos da doença, gerando maior procura pela imunização.

Dados atualizados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) mostram que na última sexta-feira, foram aplicadas 16,5 mil doses da vacina, a maior quantidade deste o dia 14 de janeiro deste ano, quando a Semsa vacinou o total de 20,7 mil pessoas.

Mais de 550 mil pessoas de 18 a 39 anos estavam aptas a receber a quarta dose na última quinta-feira por terem recebido a terceira dose há mais de quatro meses e, aproximadamente, 700 mil ainda precisam receber a terceira dose.

O secretário destaca que a prefeitura seguirá avaliando o movimento nos pontos de vacinação para fazer novos ajustes na rede de atendimento, se necessário.

Cuidados

Djalma Coelho também informa que o município está monitorando a evolução de novos casos de Covid-19 e que a Semsa ampliou a oferta de teste rápido na rede municipal.

O exame era feito em 28 unidades e agora está disponível 42 durante a semana, sendo que 31 atendem das 8h às 17h e nove, das 8h às 20h. Aos sábados, 11 unidades de horário estendido realizam consulta e teste para casos suspeitos, das 8h às 11 horas.

O teste é indicado para pessoas que estão entre o segundo e o sétimo dia de sintomas gripais associados, como febre ou calafrios, tosse seca, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares e indisposição, entre outros.

Djalma orienta a população a, além de se vacinar, manter os cuidados de proteção individuais. As medidas incluem a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, o isolamento nos casos de sintomas gripais e o uso de máscaras onde o equipamento continua a ser recomendado, ou seja, no transporte coletivo e por aplicativo, nas unidades de saúde e em todos os locais por pessoas idosas e imunossuprimidas.

*Com assessoria