Prefeito David Almeida já nomeou 1.187 concursados da Semsa; hoje, 674 foram contratados

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na manhã de hoje (27), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, a nomeação de mais 674 aprovados em concurso público para atuação na rede municipal de saúde. Com as novas nomeações, que ainda serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), a prefeitura chega a mais da metade das nomeações para ocupação das 2001 vagas oferecidas. Do total de nomeados, 674 foram aprovados nos três editais de 2021 e 13 foram aprovados no concurso de 2012.

“Estou assinando os decretos de nomeação de mais 674 aprovados no concurso da Semsa, que estarão sendo chamados nos próximos dias para assumir seus cargos. Esta é a boa notícia do dia”, disse David Almeida, que estava acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, e dos subsecretários Nagib Salém e Djalma Coelho, além do secretário chefe da Casa Civil, Rafael Bertazzo.

O prefeito informou que com as 674 nomeações, sobe para 1.187 o número de profissionais nomeados até o momento. Ele também confirmou que serão feitas outras duas nomeações relativas aos editais de 2021, sendo uma no segundo semestre deste ano, com mais 500 aprovados, e a outra no primeiro semestre de 2024, quando será chamado o grupo restante, de aproximadamente 300 profissionais, completando as nomeações correspondentes às 2001 vagas.

Shádia Fraxe explicou que esse cronograma considera o total de vagas oferecidas, no entanto, serão observadas também as vagas não preenchidas por falta de comparecimento, desistência ou não preenchimento dos critérios exigidos para a posse. “Isso significa que podemos entrar no cadastro reserva após os prazos legais e de acordo com as vagas que permanecerem abertas”, salientou.

A secretária destacou que os profissionais nomeados devem acompanhar o DOM. “Após os decretos de nomeação assinados nesta segunda-feira, serão publicados, nos próximos dias, os editais de convocação com todas as orientações para apresentação e posse”, disse. De acordo com ela, a incorporação dos novos profissionais será um ganho importante para os serviços de Atenção Primária em Saúde. “Acreditamos que esses novos servidores vão ajudar a Semsa a fazer uma saúde básica ainda melhor. Estamos felizes e otimistas com as pessoas que virão compor nossos quadros”, afirmou.

Cargos

Dos 674 nomes incluídos nos decretos de nomeação assinados nesta segunda-feira pelo prefeito David Almeida, 200 são Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), completando o número total de vagas oferecidas à categoria. Os outros 474 pertencem a 72 categorias diferentes, previstas nos três editais de 2021 e em dois editais de 2012.

Além dos ACSs, a lista de nomeados pelo concurso de 2021 contempla 80 técnicos em enfermagem (40 de 40 horas e 40 de 30 horas), 80 assistentes em administração, 25 condutores de ambulância e 10 de motolância, 53 enfermeiros (40 enfermeiros gerais, cinco intensivistas, cinco obstetras e três epidemiologistas), 20 auxiliares em saúde bucal, 10 técnicos em saúde bucal, 10 fisioterapeutas, 10 técnicos em patologia clínica, oito fiscais de saúde (dois engenheiros civis, um físico, um médico, três médicos veterinários e um químico), seis assistentes sociais, oito farmacêuticos (dois citologistas clínicos e seis em análises clínicas), seis médicos veterinários, seis psicólogos, cinco maqueiros, cinco nutricionistas e quatro profissionais de educação física.

Também estão sendo nomeados 62 médicos, sendo 42 clínicos gerais (27 de 20 horas e 15 de 40 horas), cinco pediatras, três infectologistas, três neuropediatras, dois ultrassonografistas, um anestesiologista, um cardiologista, um cirurgião, um médico do trabalho, um endocrinologista, um patologista e um pneumologista, e 13 cirurgiões dentistas, sendo três cirurgiões dentistas para pessoa com deficiência, três odontopediatras, dois estomatologistas, dois ortodontistas, dois periodontistas e um buco-maxilo-facial.

Estão sendo nomeados, ainda, três profissionais para cada um dos seguintes cargos: analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura de tecnologia da informação, analista de suporte de tecnologia da informação e fonoaudiólogo, e dois para os cargos de motorista de autos, programador de computador, técnico de manutenção em informática, técnico em radiologia médica, técnico em segurança do trabalho, analista de banco de dados, contador, terapeuta ocupacional. E, além disso, um advogado, um arquiteto e urbanista, um biólogo, um comunicador social, um economista, um engenheiro civil, um engenheiro de segurança do trabalho, um engenheiro eletricista e um estatístico.

Do concurso de 2021 estão sendo nomeados 13 médicos (dois cardiologistas, dois ginecologistas, dois infectologistas, dois ortopedistas, dois pediatras, um pneumologista, um radiologista e um ultrassonografista), dois administradores de recursos humanos e um estatístico.

As nomeações seguem a ordem final de classificação dos candidatos, que pode ser conferida no site da Semsa, na página “Concursos” (https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos).

O último concurso foi realizado por meio de três editais distintos (001, 002 e 003 de 2021) visando o preenchimento de vagas de vacância. A validade é de dois anos, e pode haver prorrogação por mais dois, de acordo com a legislação vigente. O primeiro edital ofereceu 124 vagas exclusivamente para médicos. O segundo ofereceu 1.822 vagas para categorias diversas de nível médio e superior, e o terceiro, com 55 vagas, foi voltado apenas para condutores de ambulâncias e motolâncias. As provas foram realizadas ao longo de 2022 e os resultados finais também foram homologados no ano passado.

Com informações da Semsa