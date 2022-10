Prefeito David Almeida comemora eleição de quatro deputados do Avante para a Aleam

Presidente estadual do Avante, o prefeito de Manaus David Almeida comemora a votação histórica do partido, que garantiu a eleição de quatro representantes para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Partido que mais cresce no Estado, o Avante será representado na casa legislativa por Abdala Fraxe, Daniel Almeida, Mayra Dias e Wanderley Monteiro.

“Eu agradeço a todos que abraçaram a nossa jornada. Tenho certeza que esse resultado é fruto do reconhecimento da população amazonense ao trabalho realizado pelos nossos candidatos. O povo se expressou exercendo o seu direito de voto. A democracia é encantadora por isso. Nós tínhamos bons nomes no Avante e saímos desta eleição como um dos grandes partidos do Amazonas”, afirmou Almeida.

A partir do ano que vem, o Avante terá a segunda maior bancada na Aleam, o que contribuirá para a difusão do trabalho realizado pelo partido no Estado.

Dos eleitos, apenas Abdala Fraxe já ocupava uma cadeira na Aleam. Mayra Dias e Daniel Almeida eram estreantes nas eleições deste domingo. Enquanto isso, Wanderley Monteiro deixará de ser vereador e abrirá uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM), para o primeiro suplente do partido da última eleição de 2020, que é Alonso Oliveira.