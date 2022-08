Posts sobre Lula, igrejas e família crescem 1.000% e desinformação inunda Facebook

Entre 12 e 18 de agosto de 2022, houve um aumento de 1.076% no número de publicações no Facebook mencionando “Lula” juntamente com quaisquer das seguintes palavras-chave: “Deus”, “igrejas”, “família” ou “famílias”.

Em 12 de agosto, houve pouco mais de 450 publicações na plataforma que se enquadraram nesses parâmetros, totalizando cerca de 8 mil interações. Já no dia 18 do mesmo mês, o número saltou para quase 5.500 postagens, com mais de 80 mil interações. Os dados foram retirados do CrowdTangle, uma ferramenta de busca e monitoramento de conteúdos que circulam em algumas plataformas.

Um dos temas mais repetidos envolvendo o pré-candidato ao Planalto e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi sobre o fechamento de igrejas. Essa informação falsa inundou as redes sociais e foi repetida até pelo pastor Marco Feliciano (PL-SP) e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta semana, começou a circular nas redes sociais uma publicação que reúne uma série de frases ao lado de uma imagem do ex-presidente Lula.

As publicações – que já contam com mais de 1.400 interações até a sexta-feira (19) – atribuem ao ex-mandatário falas como: “Vou redefinir a família”, “É melhor o empresário deixar a loja fechada, do que alugar pra uma Igrejinha qualquer”, “Vou taxar a Igreja” e “Vou calar Pastores, e Padres”.

Não há registro algum, no entanto, de que Lula tenha feito quaisquer dessas afirmações.

Pesquisas no Google por cada uma das quatro frases viralizadas não identificaram notícias em veículos de imprensa repercutindo as supostas falas. Foram encontradas apenas checagens de fatos de outras agências como o Aos Fatos e a Agência Lupa.

Buscas avançadas no Twitter por publicações no perfil oficial do ex-mandatário, por meio das palavras-chave das quatro frases, igualmente não identificou resultados.

Também não foram encontradas publicações de Lula apagadas de sua conta no Twitter. A procura foi feita por meio do Projeto 7c0, conta automatizada no Twitter que monitora tuítes apagados por atores políticos.

Uma publicação no site do ex-presidente buscou desmentir boatos segundo os quais ele supostamente perseguiria evangélicos. O texto reforça que “o ex-presidente defende a liberdade de culto para todos”.

Com informações do Yahoo