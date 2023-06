Por que deixar garrafa d’água dentro do carro pode provocar um incêndio

A água apaga o fogo, mas também pode começar um incêndio. É isso mesmo, garrafinhas transparentes com água, quando deixadas no interior do veículo sob sol forte, podem esquentar tanto algum tecido que provoca uma ignição.

O assunto foi levantado quando Dioni Amuchastegui, técnico em baterias, deixou uma garrafa sobre o banco de seu caminhão nos Estados Unidos enquanto parava para almoçar. Ao voltar, notou que havia fumaça saindo do assento.

Como isso pode acontecer?

Já usou uma lupa para colocar fogo em um pedaço de papel? O efeito é o mesmo com a garrafa transparente com água.

Se a luz do sol bater diretamente na garrafa, a chance da luz se concentrar em um ponto e causar uma ignição é grande.

Amuchastegui conta que chegou a tempo de impedir um incêndio, mas o calor fez dois furos no tecido do banco.

Na época, o departamento de incêndio de Oklahoma explicou a garrafa precisa ser redonda, estar cheia de água e a luz do sol tem que incidir em ângulo reto

Nessas condições a temperatura pode chegar a 400 ºC.

*Com informações de Uol