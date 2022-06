População de Manaus terá 53 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana

A Prefeitura de Manaus irá ofertar 53 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, dando continuidade às ações de prevenção à doença na cidade. A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que disponibiliza 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses do imunizante, respeitando os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que as 53 unidades que aplicam a vacina contra a Covid-19 irão funcionar de segunda, 13/6, a quarta-feira, 15/6. Os detalhes da realização da campanha no feriado de Corpus Christi, 16/6, serão divulgados nos próximos dias.

“A Semsa continua intensificando a vacinação contra a doença, para alcançar as pessoas que ainda não iniciaram o esquema vacinal e também aquelas com doses em atraso. As unidades de saúde estão distribuídas em todas as zonas da capital, e com horários flexíveis para facilitar o acesso ao imunizante, a principalmente ferramenta de proteção contra as formas graves da Covid”, afirmou.

Djalma explicou que nove UBSs de horário ampliado irão atender o público das 8h às 20h, a sala de vacina do shopping Phelippe Daou, na zona Leste, atenderá das 9h às 16h, e as demais 43 unidades de saúde funcionam das 8h às 17h. Apenas duas unidades de saúde, na zona Leste, serão exclusivas para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

A lista com os endereços das salas de vacina, horários e públicos atendidos pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais do órgão (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

Públicos

O titular da Semsa informou que todos os usuários com 5 anos de idade ou mais podem iniciar o esquema vacinal contra a Covid-19. De acordo com ele, a segunda dose precisa ser tomada, seguindo o intervalo necessário, para que o usuário complete o ciclo de imunização contra a doença.

“A gente lembra que as crianças e os adolescentes precisam, obrigatoriamente, estar acompanhadas dos pais ou responsáveis para receber a vacina. Todos os públicos devem apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento e o cartão de vacina. A orientação para quem faz parte de um grupo prioritário é que leve um documento oficial para comprovação”, detalhou.

De acordo com Djalma, a terceira dose está liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Já a quarta dose pode ser tomada apenas por pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde e adultos imunossuprimidos.

*Com assessoria