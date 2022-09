Polo de semicondutores amplia empregos em Manaus, ressalta Wilson Lima

Polo, que se fortaleceu no governo Wilson Lima, já emprega mais de 3,5 mil trabalhadores

Candidato à reeleição, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), destacou, na noite de ontem (21), a importância econômica do polo de semicondutores, principalmente para geração de empregos no Polo Industrial de Manaus. O segmento ganhou impulso no governo de Wilson Lima.

Ao participar de comício na zona oeste, ao lado do candidato a deputado federal e presidente regional do União Brasil, Pauderney Avelino, Wilson Lima ressaltou que o polo também vem fortalecendo a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Foi com a intervenção do Pauderney que a gente conseguiu criar um polo de semicondutores do Distrito Industrial. São aquelas placas de memória que são colocadas nos celulares, nos notebooks, na televisão; que são a memória desses dispositivos. É um polo que está gerando emprego, faturamento e ajudando a sustentar famílias”, enfatizou Wilson.

Atualmente, a ZFM conta com nove empresas fabricando produtos característicos de microeletrônica, relacionado ao subsetor de Bens de Informática.

O faturamento, até o momento, é da ordem de R$ 4,7 bilhões, podendo alcançar, até dezembro R$ 8,06 bilhões. As empresas que produzem esses bens empregam 3,5 mil trabalhadores.

Mais Futevôlei nos Bairros

Ainda na noite de ontem, Wilson Lima também participou de reunião, no bairro Flores, com atletas e desportistas de futvôlei, que declararam apoio à reeleição do governador.

Wilson, além de praticante, ajudou a divulgar e difundir o esporte com o lançamento do Mais Futvôlei nos Bairros. O projeto é pioneiro no Brasil usando a modalidade como atividades socioesportiva dentro das comunidades, com oferta de aulas gratuitas para crianças e jovens. Cerca de 3 mil jovens e mais de 50 profissionais participam do projeto, realizado nos espaços esportivos revitalizados por Wilson Lima.

Zona leste

Wilson Lima encerrou a maratona de atividades de campanha de ontem com um comício na zona leste, com a presença do candidato à reeleição, deputado estadual Adjuto Afonso, e do candidato a deputado federal, vereador de Manaus, Diego Afonso.

Wilson, que já foi morador da zona leste, ampliou de um para quatro restaurantes populares Prato Cheio na região. Além de inaugurar três unidades, no Parque Mauá, Coroado e São José, Wilson reformou a que já existia, no Jorge Teixeira. Wilson Lima inaugurou a Escola Estadual Rofran Belchior, no bairro Tancredo Neves, que atende 1,4 mil alunos e revitalizou outras unidades de ensino.

Na saúde, a zona leste também foi beneficiada com a reforma do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e do Caic Ana Braga; e a ampliação de leitos e a inauguração, na Maternidade Ana Braga, de um albergue para mães de recém-nascidos e de um Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar (CPNI), que foi escolhido, em 2020, entre as 16 experiências exitosas da rede SUS.

