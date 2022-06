Policlínica Gerontológica da FUnATI terá medicamentos específicos a partir de amanhã

Na farmácia que será inaugurada, entre os medicamentos estarão fármacos de alto custo para o tratamento de linhas de cuidado para as doenças: degenerativas, neurológicas e autoimunes

A Policlínica Gerontológica da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) irá oferecer medicamentos de alto custo de forma gratuita aos pacientes acima de 60 anos, a partir de amanhã

(1°/07). A unidade está localizada na avenida Brasil, N°11.430, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus (ao lado do Centro de Convivência Magdalena Arce Daou),

Com o intuito de oferecer medicamentos que estão inacessíveis aos pacientes devido aos custos elevados, a Policlínica da FUnATI está autorizada a implantar o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que atenderá o tratamento medicamentoso para pacientes que, através de laudo médico, forem diagnosticados com doenças neurológicas, autoimunes ou que necessitem de cuidado ambulatorial.

A farmacêutica, Edilma Gama, explicou que esses medicamentos irão ajudar no tratamento dos idosos, que são os pacientes mais afetados por doenças degenerativas, neurológicas e autoimunes.

“Pacientes com condições clínicas como os cardiopatas, insulínicos e dependentes, Alzheimer, Parkinson entre outras, podem ser os beneficiados com as medicações que serão distribuídas na farmácia. Fazer com que a pessoa idosa tenha a acessibilidade ao medicamento é oportunizar o tratamento para quem, em muitos casos, não tem condições de custear remédios tão indispensáveis, porém, com valores inacessíveis”, reforçou Edilma.

A Policlínica da FUnATI, que atende por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), oferece serviços nas especialidades de clínico geral, psicologia, odontologia, fisioterapia, oftalmologia, nutrição, enfermagem, serviço social e espaço pele-terapia para qualquer pessoa acima de 60 anos alunos e não alunos da instituição. Após a consulta, o paciente receberá o encaminhamento para a solicitação da medicação prescrita na receita médica.

A implantação da farmácia na Policlínica Gerontológica é uma parceria da FUnATI entre o Ministério da Saúde do Brasil, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES) e a Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA).

