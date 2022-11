Policlínica da FUnATI lança Programa Saúde da Mulher, para pacientes acima de 60 anos

Programa começa a ser implementado na unidade na próxima segunda-feira (7)

A Policlínica Gerontológica Darlinda Esteves Ribeiro da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) implementa, a partir da segunda-feira (7), o Programa Saúde da Mulher – Cuidar Não Tem Idade, destinado às pacientes acima de 60 anos que queiram receber atendimento ginecológico na unidade.

Serão oferecidas consultas de atenção integral à saúde da mulher, preconizando a assistência humanizada e qualificada, e serão realizadas ações focadas na organização do acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde destas pacientes.

A médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Juliana Maria Brandão Ozores Ribeiro, será responsável pelo atendimento às pacientes. Para a diretora clínica, Ednéa Ribeiro, ações como essa também são necessárias para levar o atendimento especializado à pessoa idosa.

“Esse é mais um serviço específico, voltado para a mulher idosa, que a Policlínica da FUnATI está implantando. Nós, juntamente com o nosso reitor, Dr. Euler Ribeiro, estamos sempre preocupados em levar o melhor atendimento aos nossos alunos e pacientes, pois a mulher, principalmente a idosa, precisa de uma atenção especial para a sua saúde íntima”, destacou.

Para o agendamento, é necessário comparecer na sede da FUnATI, na avenida Brasil, 11.430, bairro Santo Antônio (ao lado do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou), de segunda a sexta-feira (exceto em feriados e pontos facultativos), das 8h às 16h, e apresentar um documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS, Cartão de Vacina e comprovante de residência. O uso de máscara é obrigatório.

Para mais informações, basta entrar em contato com a recepção da Policlínica pelo número (92) 98276-8159 (somente WhatsApp) ou por meio das redes sociais: Instagram (@funatiamazonas) e Facebook (FUnATI Amazonas).

Com informações da assessoria