Policlínica Codajás realiza ação global para pacientes com estomia

MANAUS — Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes com estomia, a Policlínica Codajás, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou nesta terça-feira (06/12) uma ação global de saúde, em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Estomia, celebrado em 16 de novembro.

A programação contou com sessões de meditação, alongamento, aula de dança com zumba e ritmos, aferição de glicemia, pressão arterial, sessões de auriculoterapia, orientação nutricional, entre outras atividades.

Os pacientes que participaram da ação global são atendidos pelo Programa de Atenção à Pessoa com Estomia, oferecido na Policlínica para 1.110 pacientes com 41 tipos de bolsas, entregues toda semana gratuitamente.

O diretor da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo, destacou que o evento proporcionou um momento de interação entre os pacientes, suas famílias e os profissionais de saúde.

“Sabemos da importância do programa para vida dos nossos pacientes, e este momento é um encontro extra, para que eles possam se sentir valorizados e queridos em nossa unidade, além do que já oferecemos no dia a dia”, declarou.

O motorista Edmilson Dias, de 52 anos, participa pela primeira vez do evento e conta que é uma forma de valorização da pessoa com estomia.

“Vou usar a bolsa durante um ano. Tenho recebido o melhor tratamento possível aqui na unidade e estou muito feliz em participar desta ação com a minha família”, disse.

Programa

O Programa de Atenção à Pessoa com Estomia é uma parceria é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal, por meio do programa Viver sem Limites.

A coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação do Estado do Amazonas Tipo IV (CER IV), Adriana Azevedo, explicou que, além da distribuição das bolsas, o programa dispõe de uma equipe multiprofissional formada por diversos especialistas e profissionais para o atendimento dos pacientes.

“Nossa equipe é composta por enfermeira, estomaterapeuta, psicólogo, assistente social, nutricionista, proctologista, ofertando aos pacientes mais segurança e atendimento humanizado”, finalizou.