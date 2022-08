Policlínica Antônio Aleixo passará por revitalização após 18 anos de sua inauguração

As obras fazem parte do Programa de Revitalização das Unidades de Saúde, com investimento de 29,5 milhões de reais, oriundos do FPS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) assinou ontem (10), a ordem de serviço para revitalização da Policlínica Antônio Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. Inaugurada há 18 anos, esta é a primeira vez que a policlínica passará por obras de melhorias na estrutura.

“Nosso objetivo é tornar um ambiente mais salubre e mais confortável para a população, esta unidade, por exemplo, foi inaugurada em 2004, mas nunca foi revitalizada, então vemos a importância desta obra para a comunidade do bairro Antônio Aleixo”, ressaltou o secretário de Saúde, Anoar Samad, que assinou a ordem de serviço para início imediato das obras na policlínica.

A revitalização, no valor de R$ 800 mil, inclui serviços no Sistema de Tratamento de Efluentes da unidade, instalações hidrossanitárias, reformas na cobertura, na fechada, na pintura, na rede de gases e na rede elétrica. Os serviços buscam garantir o atendimento de demandas emergenciais para ampliação e melhoria contínua da assistência em saúde, ofertada aos pacientes.

“Nós temos uma excelente qualidade no atendimento, mas precisava melhorar o ambiente. Revitalizar a unidade vai trazer mais dignidade tanto para o usuário, quanto para os servidores que atendem, pois isso estimula o profissional a trabalhar com mais satisfação e eficiência”, reforçou o diretor da unidade, José César de Carvalho.

Revitalização

As obras fazem parte do Programa de Revitalização das Unidades de Saúde, que têm investimento de 29,5 milhões de reais, oriundos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, e devem beneficiar 37 unidades de saúde no estado.

Policlínica Antônio Aleixo

Inaugurada em 2004, a unidade de média complexidade oferece atendimentos ambulatoriais na rede estadual. Possui uma área construída de 1.050 metros quadrados (m²), subdividida em três prédios: o primeiro é destinado ao ambulatorial médico, odontológico e enfermagem; o segundo prédio é destinado ao Centro Especializado em Reabilitação Colônia Antônio Aleixo (CER II); e o terceiro a Oficina Ortopédica Fixa (OOF).