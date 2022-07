Polícia Militar intensifica operação Cidade Mais Segura em todas as áreas de Manaus

Cerca de 100 agentes das forças de segurança estão envolvidos na ação

Com o objetivo de coibir a criminalidade, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deflagrou, na tarde de hoje (19), a operação Cidade Mais Segura. Executada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), a ação aumentou o policiamento em todas as zonas da capital.

Cerca de 100 agentes das forças de segurança estão envolvidos na ação, entre policiais de todas as áreas do CPE: Batalhão de Choque, Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), Companhia de Operações Especiais (COE), Grupo Marte e Graer.

O coordenador de operações do CPE, capitão Mateus Peclat, explicou que a operação percorre todas as zonas da capital, tendo como foco combater crimes como roubos, tráfico e homicídios, além da busca de veículos roubados ou envolvidos em algum tipo de crime.

“Estamos entrando em serviço para saturar as áreas de maior incidência criminal. Vamos atuar realizando abordagens a indivíduos e veículos nas diversas vias da capital. Sendo em todas as zonas, com todo o efetivo do Comando Especializado”, ressaltou o capitão Plecat.

Ainda de acordo com o capitão, a polícia também trabalha com a ajuda da população. Através das denúncias, são feitos os levantamentos de dados que vão direcionar a maior eficácia do serviço do policial.

As fiscalizações e incursões são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e visa promover e garantir máxima e efetiva segurança aos cidadãos.

Denúncias

A população pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar, ao saber ou ser vítima de ações criminosas, denunciando por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.