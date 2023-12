Prefeitura integra força-tarefa integrada de combate ao crime organizado no Amazonas

A Prefeitura de Manaus, representada pelo titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes, participou, na tarde de ontem (30), na sede da Polícia Federal na capital, da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no Amazonas.

De acordo com o coordenador estadual da Ficco no Amazonas, delegado da Polícia Federal Sávio Pinzon, a Ficco faz parte do plano de enfrentamento à criminalidade violenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem por objetivo intensificar o enfrentamento e a desarticulação das organizações e associações criminosas no país.

“A exemplo de outros Estados, estamos criando a Ficco no Amazonas. O prazo de vigência inicial é de cinco anos. Será um trabalho de integração entre as forças de segurança federais e estaduais. O objetivo é que todas as forças cooperem, unam esforços e troquem informações, para que alcancemos maior efetividade às investigações criminais, principalmente às de combate a crimes organizados e que envolvam facções criminosas”, explicou Pinzon.

Além da Polícia Federal e Semseg, integram a Ficco, no Amazonas, instituições que compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), como Polícia Civil e Polícia Militar; órgãos vinculados à pasta, como a Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), além da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Para o secretário da Semseg, Sérgio Fontes, que é delegado da Polícia Federal aposentado, o convite para integrar a Ficco representa um avanço para a Guarda Municipal de Manaus (GMM), departamento vinculado à pasta, uma vez que a corporação ganhará expertise, trocando informações com as Polícias Federal, Civil e Militar.

“A Semseg fica muito honrada em integrar essa ação do governo federal, que procura integrar forças, no sentido de combater a criminalidade organizada. Hoje, nós assinamos esse Acordo de Cooperação Técnica dessa iniciativa, que é muito importante, no sentido de juntar esforços para reduzir os índices de criminalidade no Estado. Unindo as forças federais, estaduais e do município de Manaus, nós vamos, certamente, apresentar resultados mais profícuos e robustos, no sentido de combater o crime organizado. Nós ficamos muito agradecidos aos demais integrantes que permitiram a participação da Semseg nesse tipo de ação integrada, e vamos nos empenhar, para que a gente possa contribuir, de forma muito positiva e determinante, nesse projeto”, argumentou Fontes.

O superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas, delegado Umberto Ramos, afirmou que a Ficco representa um modelo muito interessante de integração que já existe e que se fortalece, a partir de hoje, com a formação dessa aliança entre todos os órgãos de segurança do Estado.

“É uma oportunidade de integração entre as forças, visando reprimir, combater a criminalidade e reduzir os índices de violência urbana na cidade de Manaus e no Estado. O esforço concentrado das instituições trará, sem dúvida alguma, resultados ainda mais robustos. É uma alegria enorme fortalecer esses laços que já nos unem historicamente”, concluiu Umberto.

Com informações da Semseg