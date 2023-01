Plataforma digital que conecta startups a investidores mundiais é lançada em Manaus

Mais de 300 pessoas participaram, nesta semana, em Manaus, do “Amazon Connections”, evento inédito que fez a conexão de empreendedores, startups e negócios da Amazônia com investidores internacionais, principalmente de Taiwan, que é um dos centros tecnológicos do planeta que mais crescem. Todo o conteúdo sobre o evento pode ser acessado gratuitamente pelo canal: www.youtube.com/@innovationstudio_1.

Um dos destaques foi o lançamento da Innovation Studio, plataforma exclusiva para a conexão de startups da região amazônica com o mundo, além da realização de debates com profissionais de renome sobre a cultura inovadora e a promoção de pitches para a apresentação de empreendedores e seus negócios inovadores.

O “Innovation Studio” vai conectar o ecossistema local com Taiwan, por meio do Taiwan Trade Center do Brasil (TAITRA), como explica a diretora da organização, Sandra Shih.

“Por que startups são tão importantes? Porque oferecem maravilhosas tecnologias e soluções para vários problemas, mas também precisam fazer negócios e ter investidores. Por isso, temos a honra de promover essa conexão de startups entre Brasil e Taiwan”, frisa.

De acordo com o diretor técnico do Creathus Instituto de Tecnologia da Amazônia e um dos organizadores do evento, Marivaldo do Vale Albuquerque, a plataforma de aceleração de negócios será fundamental para conectar empresas de tecnologia de todo o mundo às indústrias da região amazônica.

“Inicialmente, esta plataforma apoiará o desenvolvimento da indústria local, conectando o Polo Industrial de Manaus (PIM) aos ecossistemas mais desenvolvidos, em especial de Taiwan, e também para trazer tecnologias para o desenvolvimento da indústria, acelerando o desenvolvimento das mesmas na escala de Indústria 4.0”, comenta.

Para além da Ásia Oriental, a plataforma também propõe acordos com outros ecossistemas de inovação, podendo incluir outras regiões do Brasil e do mundo por meio de aceleradoras de negócios, que trarão para a nossa região seus portfólios de negócios e investidores. Os interessados nos serviços da Innovation Studio, devem acessar o site da companhia, www.innovationstudio.com.br e realizar o cadastro de acordo com perfil, tal qual o profissional, mentor, investidor, aceleradora ou mesmo uma startup em busca de investimentos.

Para a CMO da VB92 Hub e uma das organizadoras do Amazon Connections, Nicolle Amorim, o encontro tem grande importância para suprir as demandas apresentadas no mundo internacional dos negócios.

“A nossa maior motivação é que nós temos um mercado em ascensão e é fundamental que as startups tenham esta possibilidade de conexão para gerar um futuro investimento, uma conversa ou mesmo um conhecimento mais aprimorado do mercado. Então, este evento é a primeira iniciativa para fazer a conexão local com Taiwan, aproveitando que em junho acontecerão as Feira Computex e Innovex em Taipei, em Taiwan, e o nosso objetivo é, inclusive, levar startups para estas feiras para elas fazerem negócios com empresas e investidores de Taiwan e do todo o mundo”, destaca. A Computex Taipei é a maior feira de computação da Ásia e a segunda mais expressiva do mundo. A Innovex é uma das maiores feiras mundiais de empresas de tecnologia, onde se espera, em 2023, mais de 500 investidores de Venture Capital. A Innovex acontece ao mesmo tempo e no mesmo espaço da Compuex.

“Ao longo do ano, pretendemos trabalhar outros eventos e unir o ecossistema local de inovação para ganharmos o Brasil e o mundo, gerando emprego e renda, além de novos caminhos para a inovação”, pontua Marivaldo.

Com informações da assessoria