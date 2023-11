PL de Thaysa Lippy que prevê divulgação de entidades de utilidade pública vai à sanção

Com a aprovação, a Prefeitura de Manaus terá que disponibilizar em site oficial a lista das entidades

Nesta semana, o Projeto de Lei 148/2023, de autoria da vereadora Thaysa Lippy (PP), que obriga o Poder Executivo municipal a disponibilizar em um site oficial a lista compilada das entidades que possuem Utilidade Pública no município de Manaus foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A proposta agora vai à sanção do prefeito David Almeida (Avante).

A medida, segundo a vereadora, facilitará a publicidade e o controle das instituições que possuem utilidade pública, considerando que é necessário que todas as informações estejam acessíveis em um único local. De acordo com o PL, “fica obrigada a disponibilização, em site oficial do Poder Executivo, da lista compilada das entidades que possuem Utilidade Pública no município de Manaus”.

“O universo das entidades de utilidade pública é extremamente amplo e heterogêneo e é importante sabermos e termos um canal oficial que tenha as entidades que possuem o título, que estão aptas a receber recursos públicos e até mesmo aquelas que já recebem”, afirmou.

No PL também é justificado que, após o devido reconhecimento como utilidade pública, o poder público tem o dever de fiscalizar a instituição, nos termos da Lei 1386/2009.

Em Manaus, várias entidades já receberam títulos e também recursos municipais. A declaração de utilidade pública é o reconhecimento pelo poder público de que uma entidade civil presta serviços de acordo com o seu objetivo social, de interesse para toda a coletividade, em vista do bem-estar social. Para obter o título, é necessário o atendimento de requisitos como ser entidade sem fins lucrativos como possuir, no mínimo, dois anos de comprovada atuação no município; prestar contas dos gastos, caso receba recursos públicos; entre outros.

Com informações da assessoria