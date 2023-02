PL de Thaysa Lippy que cria sistema virtual de apoio a PcDs tem parecer favorável na CMM

O projeto agora vai para análise da 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou o parecer favorável da 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) ao projeto de lei 617/2021, de autoria da vereadora Thaysa Lippy (Progressista), que dispõe sobre a criação do sistema virtual de inscrição de pessoas com deficiência para ingresso no mercado de trabalho. O projeto agora vai para análise da 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

De acordo com o projeto, atualmente, a Prefeitura de Manaus possui o Sine Manaus, que funciona como um cadastro para pessoas que buscam um emprego no mercado de trabalho. Na propositura, a vereadora diz que essa criação de novo cadastro não prejudicaria o sistema vigente, pelo contrário, a ideia é criar mais um novo canal, de forma mais específica para as pessoas com deficiência.

“Vale ressaltar que a entrada da pessoa com deficiência no sistema previsto nessa lei não a impede de entrar em qualquer outro, tal sistema veio apenas para auxiliar e não para substituir os já existentes”, reafirma a vereadora.

De acordo com artigo 2º do projeto de lei, o “Poder Público Municipal deverá instituir sistema virtual de inscrições para pessoas com deficiência que manifestem interesse em ingressar no mercado de trabalho nos termos do Decreto Lei 5452 de 1943”.

No artigo 1º da mesma propositura diz que “fica instituído o Registro de Profissionais com Deficiência, para pessoas com deficiência física, mental ou sensorial, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho”.

“Por meio desta lei, o Poder Público Municipal teria um sistema de dados diferente dos gerais existentes, que facilitaria o ingresso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”, justifica a vereadora no PL.

