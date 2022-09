PF usará drones para monitorar zonas eleitorais durante votação

Drones da Polícia Federal serão usados durante a votação das eleições — que ocorre no próximo domingo (2) —, para auxiliar na fiscalização das zonas eleitorais do Distrito Federal e do entorno. Uma demonstração com os equipamentos foi realizada na manhã desta quarta-feira (28), no Estádio Mané Garrincha. Veja vídeo abaixo:

Segundo a PF, a frota de drones da corporação consegue atingir altitude suficiente para não ser perceptível para a população. O coordenador da operação é o delegado Franco Perazzoni. Ele explica que os drones darão respaldo aos policiais, ao captar imagens para possíveis flagrantes de delitos eleitorais, como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, além de ajudar na identificação de pessoas.

Os drones têm sido utilizados em atividades pontuais da Policia Federal, e serão usados principalmente no dia das eleições, informa a corporação. “Eles se tornam praticamente invisíveis, dependendo da altitude”, conta Perazzoni.

A quantidade de drones e os locais onde a Polícia Federal vai operar não foram divulgados, por questões de segurança.

*Com R7