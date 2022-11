Pessoas com doses pendentes contra a Covid-19 têm dez pontos de atendimento hoje

Buscando ampliar o número de pessoas com o esquema vacinal contra a Covid-19 atualizado, a Prefeitura de Manaus disponibiliza hoje (26), dez pontos de imunização contra a doença, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. O público com doses pendentes poderá acessar o serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), das 8h às 12h.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que a vacinação é mantida aos sábados nas unidades de horário ampliado, que estendem o funcionamento até a noite em dias úteis. Essa é uma das estratégias da gestão para garantir horários alternativos e de fácil acesso à população.

“A campanha de vacinação contra a doença teve início em janeiro de 2021, mas até hoje surgem novidades em relação ao avanço do público contemplado e ao número de doses de reforço liberadas. Por isso, incentivamos que as pessoas busquem nossos vacinadores, confiram se tem alguma dose pendente e se tiver, atualize. Essa medida garante proteção contra as formas graves da doença”, reforça.

Djalma lembra que os usuários devem apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a carteira de vacinação. Caso tenha dúvidas sobre qual dose está pendente, o usuário pode fazer a consulta individual pela plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Endereços

O subsecretário explica que as dez unidades de saúde abertas neste sábado atenderão crianças de 3 a 11 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos. Os locais ofertam desde a 1ª até a 5ª dose da vacina, conforme os públicos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Na zona Sul, os cidadãos podem buscar a USF Doutor José Rayol dos Santos (avenida Constantino Nery, Flores); na zona Oeste, a USF Deodato de Miranda Leão (avenida Presidente Dutra, Glória) ou a USF Leonor de Freitas (avenida Brasil, Compensa 1); e na zona Leste, a USF Alfredo Campos (alameda Cosme Ferreira, Zumbi), a USF Amazonas Palhano (rua Antônio Matias, São José Operário) e a USF Leonor Brilhante (avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves).

Na zona Norte, região populosa da capital, quatro unidades serão disponibilizadas: clínica da família Carmen Nicolau (rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul); USF Áugias Gadelha (rua 15, Cidade Nova 1); USF Balbina Mestrinho (rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova); e USF Major PM Sálvio Belota (rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina).

A vacinação do público de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), com comorbidades, é centralizada em quatro unidades: UBS Áugias Gadelha, na zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na zona Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na zona Leste.

Vacinação infantil

Dados do Vacinômetro Municipal (vacinômetro.manaus.am.gov.br) apontam que mais de 167 mil crianças já foram levadas para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até as 10h desta sexta-feira, 25/11. Desse total, aproximadamente 156 mil são da faixa etária de 5 a 11 anos de idade, outras 11 mil crianças têm 3 e 4 anos, e apenas 31 são crianças com comorbidades de seis meses a menores de 3 anos.

Em relação à segunda dose desse público, necessária para que o ciclo vacinal esteja completo, mais de 90 mil usuários de 5 a 11 anos foram levados para recebê-la, assim como outras 3,2 mil crianças, de 3 e 4 anos de idade.

Doses de reforço

Ainda conforme o Vacinômetro, mais de 1,3 milhão de doses de reforço já foram aplicadas em Manaus. Desse quantitativo, 985 mil pessoas receberam a terceira dose, 392 mil tomaram a quarta, e mais de 800 receberam a quinta dose, esta última liberada apenas para adultos com alto grau de imunossupressão.

O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) indica que um número alto de pessoas ainda está com a terceira e quarta dose pendentes em Manaus, estas já liberadas ao público em geral. Mais de 627 mil estão com a terceira dose atrasada (12 anos ou mais), e mais de 460 mil estão com a quarta dose atrasada (18 anos ou mais).

Com informações da Semsa