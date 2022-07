Pátio Gourmet promove campanha sobre importância das frutas na alimentação

O Pátio Gourmet está promovendo, pelo segundo ano consecutivo, a campanha “Temporada das Frutas”, que tem como objetivo reforçar a importância do consumo desses alimentos para a saúde. A ação acontece durante todo este mês. As pessoas que visitarem as lojas e as redes sociais do supermercado vão ter acesso a uma série de informações sobre nutrientes e sugestões de como incluir as frutas na rotina de alimentação.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a maior parte da população do mundo mantém a ingestão de frutas e legumes abaixo do ideal, que é de 400 gramas por dia. Com a campanha, o Pátio Gourmet reforça um dos seus pilares, que é a promoção da saúde e bem-estar. A ideia é mostrar que é possível se alimentar de maneira saudável, incluindo as frutas no cardápio de uma maneira gostosa.

As lojas do Pátio Gourmet estão todas decoradas com frutas. Cada semana será destacado uma cor, dando ênfase às frutas daquela tonalidade. No instagram@patiogourmet serão divulgados, toda semana, vídeos de receitas rápidas e práticas utilizando frutas.

Outra ação que já acontece e que será intensificada neste mês é a disponibilização gratuita de frutas, nas lojas, para que os pais possam oferecer aos filhos. Dessa forma, as crianças são incentivadas a escolher produtos saudáveis desde cedo.

Com informações da assessoria