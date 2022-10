Passagem gratuita de ônibus hoje, em toda a cidade, está garantida pela Prefeitura

Os ônibus do transporte coletivo convencional estarão circulando normalmente durante todo o dia de hoje para facilitar a mobilidade de quem vai cumprir seu dever cívico do voto nas eleições de 2022.

Além da gratuidade no transporte coletivo urbano, do tipo convencional, das 4h às 18h, assegurando o deslocamento dos eleitores em todas as zonas da cidade, no período das 4h às 18h, conforme Decreto Municipal n° 5.399, de 28 de setembro de 2022, um total de 56 fiscais de transporte irá atuar, a partir das 4h, nos terminais e garagens de ônibus, para controlar a saída do transporte no horário certo. A frota será de 1.149 ônibus para o domingo de eleição.

“As equipes estarão até o final da votação acompanhando o atendimento ao passageiro, para garantir que tudo transcorra da melhor forma possível, e o cidadão possa utilizar os ônibus com tranquilidade no dia da eleição”, disse o vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico.

Caso os usuários de transporte público tenham dúvidas sobre quais linhas passam nos locais de votação, pode fazer a consulta pelo Disque Transporte 118 ou pelo aplicativo “Cadê meu ônibus”.

Trânsito

A operação especial de trânsito montada envolve aproximadamente 300 agentes, responsáveis por garantir a fluidez do tráfego e o acesso de eleitores aos locais de votação do primeiro turno das eleições. Os servidores estarão nas ruas a partir das 5h, para monitorar a circulação de veículos e pedestres.

Segundo o IMMU, não haverá interdição de ruas ou avenidas situadas nas zonas eleitorais, nem alteração nas áreas de circulação de veículos. No entanto, as áreas próximas aos locais de votação serão preservadas para priorizar o embarque e desembarque dos eleitores.

Em caso de obstrução de vias, os agentes de trânsito podem ser solicitados pelo telefone 0800 092 1188 Plantão do IMMU Trânsito, que funciona 24 horas.