Partido dos Trabalhadores reitera compromisso com Lula e Eduardo Braga no 2º turno

O Partido dos Trabalhadores (PT) promoveu hoje (5), coletiva de imprensa para reiterar o compromisso de eleger no 2º turno o candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o candidato ao Governo do Amazonas pelo Movimento Democrático Brasileiro, o senador Eduardo Braga.

Participaram da coletiva os suplentes do senador reeleito, Omar Aziz, que são a vereadora de Itacoatiara, Cheila Moreira e João Pedro Gonçalves, que também já foi senador da República, ambos do PT. O representante do MDB, Miguel Capobiango e do PC do B, Lúcia Antony, assim como o deputado estadual reeleito, Sinésio Campos e a vice na chapa de Eduardo Braga, Anne Moura.

Grávida do primeiro filho, Simon Luiz (o segundo nome é uma homenagem ao candidato Lula), Anne optou por antecipar a coletiva de imprensa porque será internada amanhã (6), para ter o bebê, atualmente, com 38 semanas.

A candidata explicou que por causa do resguardo não poderá estar nas ruas pedindo votos para a coligação “Em defesa da vida”, mas que terá muitos representantes em seu lugar. “Infelizmente, não podemos contar aqui com o querido Eduardo, que está numa importante missão em Brasília, mas eu estou representando o meu partido. Nós vamos arregaçar as mangas e lutar. Nós estamos chamando a militância de todos os nossos partidos, mas também conclamamos o povo amazonense para que faça justiça por todas as vidas que perdemos na pandemia. Estou pedindo a força de cada companheiro, de cada companheira que me abraçou, para que a gente vença neste segundo turno”, disse Anne Moura.

“Eu quero chamar todos os nossos candidatos e candidatas, que estavam nas campanhas proporcionais para somar nesta caminhada, para que sejam as minhas vozes, as minhas pernas e me representem. Nós temos lado e não vamos recuar”, garantiu Anne Moura, bastante aplaudida pelos filiados e apoiadores no auditório do partido.

