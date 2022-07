Parceria do Literatus e Einstein pode mudar cenário da saúde na região Norte

O Centro de Ensino Literatus é a única instituição da região Norte credenciada pelo Instituto Israelita Albert Einstein, de São Paulo. A parceria, voltada para a área corporativa, com a oferta de soluções para capacitação e treinamento de equipes com foco assistencial e de gestão, pode ajudar a mudar o cenário dos serviços de saúde oferecidos na região.

“A pandemia deixou um gap muito grande na saúde, pois, além de termos perdido milhares de profissionais, ficou evidente que nosso país possui carências nessa área. Trabalhando em conjunto com as empresas e profissionais da área, temos certeza que conseguiremos reverter esse cenário”, avalia a gestora do Literatus, Elaine Saldanha.

A executiva do Albert Einstein, Gabriela Tangari, aponta que com o acesso à capacitação do instituto, os profissionais do Norte terão maior facilidade para investir em formação continuada, preparando-se e qualificando-se para garantir um serviço de excelência no atendimento aos pacientes.

“A capacitação oferecida pelo Einstein vai ajudar a prepará-los para situações adversas relativas à gestão, desafios, e até mesmo antecipação de cenários como o que enfrentamos durante a pandemia de Covid-19”, destaca Gabriela.

A inovação e a atualização de todo o conteúdo que é ensinado são os principais diferenciais dos cursos oferecidos pelo Instituto Albert Einstein, na capital amazonense. Atualmente, por meio da parceria com o Literatus, está sendo oferecida a pós-graduação em Excelência Operacional na Área da Saúde.

Este curso tem como foco capacitar o aluno a identificar oportunidades de melhorias em processos assistenciais e administrativos, em seu ambiente de trabalho. O objetivo final é o aumento da produtividade, garantia de segurança e satisfação dos pacientes, assim como redução de desperdícios e custos em hospitais, clínicas, laboratórios, operadoras de saúde ou indústria farmacêutica.

Esta pós-graduação conta com carga horária de 420h e mais 448h de mentoria. Caso o Trabalho de Conclusão de Curso atenda à metodologia Lean Six Sigma, o aluno se certificará como especialista em Excelência Operacional e como Green Belt.

A expectativa é que, nos próximos meses, o Literatus também passe a oferecer os cursos de Transição de Cuidados e de Assistência Integral à Saúde. Ambos os cursos possuem duração de 12 meses, encontros presenciais e on-line, orientação, visitas técnicas e atividades extraclasse.

Outro diferencial dos cursos é o corpo docente, que é formado por especialistas de fora do Estado, que virão exclusivamente para ministrar as aulas em Manaus. Cerca de 70% deles atuam no Hospital Albert Einstein. Com isso, todo o conteúdo que eles levam para a sala de aula é pautado pela vivência deles na assistência ao paciente.

“Muitos conhecem o Einstein apenas como hospital, ignorando sua face de ensino e pesquisa. Mas o instituto é responsável por desenvolver novos conhecimentos na área da saúde, criar novas metodologias, protocolos e tratamentos que, uma vez utilizados e dominados em nosso dia-a-dia, são transformados em soluções educacionais, difundindo o conhecimento gerado para além do Einstein”, explica a executiva do Albert Einstein.

Com informações da assessoria