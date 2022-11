Paralimpíadas Escolares: Estudantes conquistam mais de 30 medalhas para o Amazonas

A delegação medalhou em todas as quatro modalidades que se preparou para competir

Após três dias de competições, a delegação amazonense retornou para casa levando 34 medalhas, sendo 13 de ouro, 14 de prata e 7 de bronze. Todos os 15 paratletas medalharam e um recebeu medalha de honra ao mérito. Além disso, a delegação bateu três recordes estudantis, colocando o Amazonas no pódio nacional.

Anne Marianne, 17 anos, é cadeirante e estuda na Escola Estadual Francelina Dantas, zona oeste de Manaus. No Atletismo, Anne ganhou três medalhas, sendo, duas de prata e uma de ouro. Ela conta que sua trajetória no esporte começou de forma inusitada: um dia foi parada na rua por um professor que a convenceu a participar de esportes para pessoa com deficiência, mesmo com receio ela aceitou a proposta. Anne compete desde 2017 e, desde de lá, já acumula 15 medalhas.

“Eu nunca imaginei que poderia existir um esporte para mim e que um dia eu poderia me tornar uma atleta de nível nacional. Só tenho a agradecer ao meu técnico, que sempre acreditou em mim, e à minha família, agora é continuar os treinos para melhorar”, comemora.

A delegação medalhou em todas as quatro modalidades que se preparou para competir. Ao todo, foram uma medalha na Natação, uma no Parabadminton, duas no Halterofilismo e 30 medalhas no Atletismo.

As competições se encerraram ontem (25), e para celebrar o Comitê Paralímpico ofereceu uma festa para todas as delegações. Os paratletas invadiram o palco para dançar e aproveitaram para se despedir dos amigos de outras delegações.

Lista Oficial de Medalhas

Ludmarlon Rocha de Souza – E.E. Ernesto Pinho Filho – Categoria Sub 14 – T13

1 medalha de Ouro – 1.000 metros.

1 medalha de Bronze – 60 metros – categoria Sub 14 – T13.

Anne Maryane Pereira Gomes – E.E. Francelina Dantas – Categoria Sub 18 – F56

1 medalha de Prata – Arremesso do Peso.

1 medalha de Prata – Lançamento do Dardo.

1 medalha de Ouro – Lançamento do Disco.

Marcos Fabiano Lopes Biazze – E.M. André Vidal de Araújo – Categoria Sub 16 – F12

1 medalha de Prata – Lançamento do Dardo.

1 medalha de Ouro – Arremesso do Peso.

1 medalha de Ouro – 1.000 metros.

João Lucas dos Santos Pereira – E.E. Coronel Pedro Câmara – Categoria Sub 18 – F37

1 medalha de Bronze – Lançamento do Dardo;

1 medalha de Bronze – Lançamento do Disco.

1 medalha de Prata – Arremesso do Peso.

Alex Andrey de Oliveira – E.E. Arthur Araújo – Categoria Sub 14 – T47

1 medalha de Prata 60 metros.

1 medalha de Bronze – Salto em Distância.

Richard Hyller Santos de Oliveira – E.E. Sebastião Norões – Categoria Sub 18 – T47

1 medalha de Bronze – 100 metros.

1 medalha de Bronze – 400 metros.

1 medalha de Ouro – Salto em Distância.

Kauã Barbosa de Souza – E.E. Nathália Uchôa – Categoria Sub 18 T54

1 medalha de Prata – 100 metros.

1 medalha de Prata – 400 metros.

1 medalha de Prata – 1.500 metros.

Manassés Cruz Moura dos Santos – E.E. Augusto Carneiro – Categoria Sub 16 – F35

1 medalhas de Prata – Lançamento do Dardo

1 medalha de Prata – Lançamento do Disco

1 medalha de Ouro – Arremesso do Peso.

Geovana Campos Souza – E.E. Sérgio Mendonça de Aquino (Itacoatiara) – Categoria Sub 18 – T35

1 medalha de Ouro – 100 metros (recorde escolar)

1 medalha de Ouro – 400 metros (recorde escolar)

1 medalha de Ouro – Lançamento do Dardo (recorde escolar).

Carlos Eduardo Brilhante de Souza – E.E. Francelina Dantas – Categoria Sub 16 F34

1 medalha de Bronze – Arremesso do Peso.

1 medalha de Prata – Lançamento do Disco.

Samuel Miranda Martins – CADPII – Colégio Amazonense D. Pedro II.

1 medalha de Ouro – Arremesso do Peso.

1 medalha de Ouro – Lançamento do Disco.

Adriano Moura da Silva – E.E. Julia Bittencourt – Categoria Sub 18 T47

4⁰ lugar – Salto em Distância

7⁰ lugar – 100 metros

5⁰ lugar – 400 metros

Medalha de Honra ao Mérito

Raul de Souza Silva – E.E. Antônio Nunez Jimenez.

1 medalha de Prata – 400 metros Natação Categoria Sub 18 – S10

Kemilly Cristina da Silva Sena – E.M. Carolina Raimunda Almeida. Categoria Sub 14

1 Medalha de Prata – Badminton.

Emilly Victória Botelho Picanço – E.E. Eliana Socorro Pacheco Braga.

1 medalha de Prata – Halterofilismo.

João Pedro Souza de Araújo – Centro Educacional Santa Terezinha.

1 Medalha de Ouro – Halterofilismo

Joaquim Manoel Pinheiro Filho – Coordenação de Educação Física e Arte – CEFA

1 medalha de Ouro como atleta guia – 1.000 metros.

