Paola Carosella estreia amanhã na Globo com ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’

Foi necessária apenas uma ligação da produção da Globo para Paola Carosella dizer sim e voltar à TV aberta após passar 7 anos como jurada do “MasterChef” na Band. A chef de cozinha assume nem ter pensado muito antes de aceitar participar do “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, que estreia amanhã (29).

“Esse convite aconteceu de forma muito rápida. Me ligaram em novembro. ‘Você quer fazer parte de um reality na Globo, um programa do Boninho?’ E eu falei sim, quero. Depois que fui pensar: ‘por que eu aceitei?'”, diz ela em conversa com esta coluna de Splash.

Para a chef de cozinha, o novo programa representa fazer algo diferente e que a incomodava na Band:

“Entendi que aceitar o convite era o passo que eu queria para voltar para a TV. Poder fazer, num outro lugar, um programa com mais entretenimento e menos a figura de ‘Paola professorinha’. Um reality mais leve foi o que me fez vir”, acredita Paola.

Paola, que estará acompanhada de Leandro Hassum e João Diamante, não queria mais ser vista como uma “chef durona”, imagem que ficou muito forte no “MasterChef”.

“Essa imagem de ‘durona’ vinha do relacionamento que eu tinha com o participante que estava na minha frente. Eles queriam ser chefs de cozinha. A cobrança era maior e a arrogância deles também. Eles se colocavam muitas vezes no lugar de ‘eu sei tudo’, e essa minha figura mais dura dizia: ‘você não sabe tudo, nem eu sei tudo, ninguém sabe”, relata.

Estar no reality da Globo coloca Paola em uma posição mais confortável: “Aqui eu não lido com cozinheiros. São pessoas que não sabem cozinhar e nem querem. Só estão aqui para a competição”.

‘Dei tudo para o MasterChef’

Ainda na entrevista, Paola diz o que a motivou deixar o “MasterChef” no início de 2021: “Já tinha dado tudo que eu tinha para dar. Foram 7 anos quase. Aprendi muito. Desenvolvi uma persona da qual o Brasil gostou e odiou ao mesmo tempo. Era uma espécie de ‘professorinha’, que marcava os erros e acolhia quando necessário. Eu tentava traduzir para quem estava em casa o que eu sentia quando experimentava uma comida”, lembra.

A fama de “vilã” após alguns comentários no reality da Band é compreendida por Paola: “Quando vamos avaliar, provavelmente vão nos odiar. Mas quem está sentindo é a gente. Poder traduzir isso em palavras é importante.”

E como será a nova Paola, agora da Globo?

“Não faço a mínima ideia como será fazer tudo isso na Globo. O sentimento é: ‘o que eu fiz? Estou louca!’. Vamos ver no que vai dar. Não sei como vão receber essa nova Paola, assim como não sabia o era a Band quando entrei “, brinca Paola.

“Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” estreia domingo, às 14h25, na Globo.

Com informações da Coluna Splash