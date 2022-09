Orsine Junior alerta para prejuízos ao turismo com alta extração de seixo no Rio Urubu

A extração desenfreada de seixo no Rio Urubu, na região da comunidade de Lindóia, em Itacoatiara, tem deixado a população local e o turismo em alerta. A situação foi relatada ao candidato a federal Orsine Junior (PSD), durante visita ao município, realizada na última semana.

“Infelizmente, as notícias não tão boas para o turismo de Itacoatiara, onde tem ocorrido a extração desenfreada de seixo no Rio Urubu. A ação tem afastado os turistas, que procuravam a região, justamente nesta época do ano, para a prática da pesca esportiva e desfrutar dos atrativos naturais da região”, disse o candidato.

De acordo com Orsine Junior, já é visível os impactos da extração de seixo na água do rio que, em alguns momentos do dia, passa da cor escura para a clara. “A atividade, que até o ano passado era realizada apenas no mês de setembro e em um período de duas semanas, no máximo, por moradores locais, agora tem sido executada por uma empresa, que afirma ter obtido o licenciamento junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), pelo período de um ano”, pontuou.

Segundo relatos dos moradores, no local há balsas e dragas, que funcionam 24 horas por dia. Eles alegam, ainda, que, até o ano passado, a extração ocorria apenas na região da Boca do Boto, mas com a atividade em ritmo frenético, a área avançou para os pontos Jutaí e Furo do Minuto, onde há hotéis de selva e também é praticada a pesca esportiva.

“Não podemos permitir que essa atividade prejudique a vida de quem depende do Rio Urubu para viver e tem o turismo como fonte de renda. É necessário que o Poder Público e os órgãos de proteção ao meio ambiente estejam atentos à situação, afinal deve haver limites e qualquer atividade precisa ser muito bem avaliada quando se trata da preservação dos nossos rios”, pondera o candidato “na expectativa de que o assunto seja apurado e as providências legais sejam tomadas”, conclui Orsine.

Com informações da assessoria