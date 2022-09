Operação policial apreende 1 tonelada de drogas e armamentos, em Tefé

Cerca de um tonelada de entorpecente do tipo skunk e três fuzis foram apreendidos em uma embarcação próxima ao município de Tefé, durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM), nesta segunda-feira (19).

Uma equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) recebeu, no domingo (18), uma informação anônima de que quatro ou cinco indivíduos armados com fuzis e possivelmente transportando drogas estavam um uma lancha nas proximidades de uma comunidade.

A lancha foi localizada na madrugada de segunda-feira (19), mas os indivíduos fugiram em direção à mata durante a tentativa de abordagem.

Dentro do barco foram encontradas as drogas, dois fuzis, coletes balísticos e muitas munições. Durante a varredura na mata, um terceiro fuzil foi apreendido.

Os indivíduos não foram encontrados e o DRCO dará prosseguimento às investigações. A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Fluvial (Deflu).