OPAS e Fiocruz Amazônia discutem em Manaus agendas futuras para cooperação científica

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) recebeu a visita de executivos da área de atendimento e respostas a emergências da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), no Brasil, para definição de agenda futuras em parceria. Alexander Rosewell, coordenador da Unidade Técnica de Preparação, Vigilância e Respostas a Emergências e Desastres, com sede em Brasília, e Sylvain Aldighieri, diretor adjunto da Unidade de Emergências do Escritório Regional da OPAS para as Américas, foram recebidos pela diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Schwartz Benzaken, juntamente com os pesquisadores em Saúde Pública Felipe Naveca, coordenador do Núcleo de Vigilância de Virus Emergentes, Reemergentes ou Negligenciados, do Laboratório de Ecologia de Doenças Transmissíveis na Amazônia (EDTA).

A vinda ao ILMD/Fiocruz Amazônia, na semana passada, fez parte da agenda de visitas a instituições parceiras no Amazonas, que desenvolvem trabalhos apoiados pela OPAS, sobretudo após a ocorrência da pandemia da Covid-19. “A Fiocruz é um parceiro importante para a OPAS no Brasil e está trazendo pesquisas de grande relevância para a região. Queríamos conhecer mais de perto o trabalho desempenhado até agora para podermos fortalecer parcerias e identificarmos oportunidades para ampliar essa atuação conjunta”, explicou Alexander, que é o novo coordenador de Preparação, Vigilância e Repostas a Emergências e Desastres no Brasil da OPAS.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. Atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas e é a agência especializada em saúde do sistema interamericano. O organismo internacional oferece cooperação técnica em saúde a seus países membros; combate doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, bem como suas causas; e fortalece os sistemas de saúde e de resposta ante emergências e desastres.

A unidade de Preparação, Vigilância e Respostas a Emergências e Desastres da OPAS fornece apoio técnico ao Brasil na coordenação da resposta, no fortalecimento da capacidade laboratorial, na epidemiologia e avaliação de risco, no manejo clínico, prevenção e controle de infecções, na comunicação de risco e no gerenciamento de informações e evidências. Na Fiocruz Amazônia, eles conheceram alguns resultados de projetos implementados no fortalecimento ao combate da Covid-19 no Amazonas e outros estados da região Norte, referentes à vigilância genômica e estudos sobre a evolução e dispersão das variantes do Novo Coronavírus. Depois, percorreram parte das estruturas laboratoriais do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Com informações da assessoria