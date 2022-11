OAB-AM abre hoje os debates da Semana da Qualidade e Segurança da Informação

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, por meio da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação, em parceria com o órgão de tecnologia do Governo do Amazonas (Prodam) e Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia da Informação (Aatec), promove, entre os dias 7 a 11 de novembro, a 13ª edição da Semana da Qualidade e Segurança da Informação (SQSI). A abertura do evento acontecerá no auditório Rubi, da sede da OAB-AM, localizado na Av. Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, a partir das 13h.

O encontro é gratuito e também recebe o apoio de patrocinadores do mercado de TI. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla: https://abre.ai/sqsi2022. A inscrição é necessária somente para o primeiro dia do evento e para os interessados em participar do workshop online: “Identidades e Acesso Seguros”, que será realizado no segundo dia do encontro.

De acordo com o presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação, Aldo Evangelista, a ideia do evento é estimular e debater a segurança da informação na sociedade.

“A Semana de Qualidade e Segurança da Informação 2022 visa discutir a preocupação que as pessoas precisam ter com a segurança da informação em geral, no uso das tecnologias de forma simplista no dia a dia”, disse Evangelista.

Com o tema “Estratégias de Segurança e Qualidade contra ameaças cibernéticas”, o encontro também tem o objetivo de difundir conhecimentos sobre boas práticas de qualidade, nos termos NBR ISO 9001, norma que visa assegurar maior qualidade na entrega de produtos ou serviços, tendo como foco a gestão estratégica da empresa. Além disso, também será discutido no evento sobre a segurança da informação a entes pertencentes à administração pública.

Programação

No dia 8 de novembro, o evento também será presencial, na Sala de Treinamento Térreo Prodam. Já nos dias 9 a 11, será realizado de forma online, por meio da plataforma Microsoft Teams.

A programação completa está disponível nas redes sociais do Prodam.

Com informações da assessoria