‘O turismo está na boca do povo e precisa estar na pauta política também’, diz Orsine Junior

Nunca se falou tanto em turismo. O setor avançou de patamar e a população começa a enxergá-lo como oportunidade de emprego, renda e desenvolvimento, graças às informações propagadas por defensores da atividade, como o candidato a deputado federal, Orsine Junior (PSD).

Empresário do turismo e ex-presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), o candidato não mede esforços para promover o potencial turístico do Estado. Se eleito, ele pretende estreitar ainda mais os laços com o segmento e lutar para tornar o turismo uma das matrizes econômicas do Estado.

Sobre o avanço do turismo nos últimos anos, ele destacou que o esforço em levar informação e divulgar o turismo fazem toda a diferença. “É minha obrigação conscientizar a população de que a atividade turística vai muito além de viajar. Turismo é sinônimo de fortalecimento da economia, dinheiro no bolso do trabalhador, comida no prato das nossas famílias e garantia de retorno financeiro aos cofres públicos. Turismo é dignidade”, frisou.

O candidato destacou ainda que o reconhecimento do turismo começa a alçar voos mais altos. “Uma das minhas maiores realizações pessoal e profissional, enquanto entusiasta do setor, é ver o turismo como pauta nas reuniões com a população, tema nos debates políticos, entre os assuntos empresariais e isso tem acontecido. Fico feliz com os rumos que o segmento tem tomado, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer”, pontuou.

Orsine Junior garantiu que, se eleito, a defesa do turismo terá um representante firme na Câmara Federal. “Por isso, peço a confiança dos amazonenses para lutar e tornar todo o nosso potencial turístico uma realidade, com projetos, recursos provenientes de emendas parlamentares e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico no nosso Estado”, assegurou.

