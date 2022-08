‘O povo sabe o que é melhor para o Amazonas no Senado’, diz Arthur Neto ao visitar três zonas de Manaus em um dia

Em visita à área comercial do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona Norte, o pré-candidato a senador aprovado em convenção do PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, disse estar preparado para voltar ao Senado Federal e que sente o incentivo vindo dos amazonenses. “Na minha cabeça, o povo sabe e cada dia mais cristaliza a opinião que já tinha, daquilo que é o melhor para o Amazonas quando se trata de Senado”, avaliou.

Pela manhã, a agenda de sexta-feira (5.8) no conjunto que recebeu diversos investimentos durante a gestão de Arthur à frente da Prefeitura de Manaus foi marcada por muito carinho ao político vindo dos feirantes e de moradores, que relembraram as melhorias realizadas pelo ex-prefeito, mas também reforçaram que o Amazonas precisa de representantes como ele em Brasília para defender os interesses do Estado.

“O Arthur é uma pessoa que todo mundo conhece. Você vê a alegria do povo ao recebê-lo. Como prefeito, fez um trabalho belíssimo, não só no Manoa, mas em toda Manaus. O Amazonas precisa dele no Senado, ele é merecedor da confiança dos amazonenses”, disse o contador Valdino Campos. “O Arthur é um homem bom e a gente precisa de uma pessoa forte assim lá no Senado para nos defender”, completou o pedreiro Antônio Oliveira.

Para o diplomata de carreira, ex-ministro e ex-senador, receber o carinho das pessoas é gratificante. “Fiquei muito feliz com a receptividade dos feirantes e fregueses do Manoa, onde fizemos um trabalho intenso de revitalização e até um viaduto que leva o nome da minha mãe, a professora Isabel Victoria, e que fiz com todo carinho, respeito e correção. Não faltaram abraços e incentivos. Saio daqui em estado de graça”, resumiu Arthur.

De Leste a Oeste

Ainda nesta sexta-feira, à tarde, Arthur Neto participou de uma reunião no bairro Jorge Teixeira (que fundou em seu primeiro mandato como prefeito de Manaus), na zona Leste, com aproximadamente 50 amigos do Fábio Medeiros, liderança local, incluindo moradores e mototaxistas, ocasião em que o ex-senador reforçou que, se reconduzido ao Senado, seu mandato terá como marca o respeito ao Amazonas e aos amazonenses.

“Eu sinto que o povo acredita em mim e quer que a dignidade volte ao Amazonas, algo que foi perdido na medida em que se calaram diante dos ataques feitos à Zona Franca de Manaus e aos nossos empregos. Estou muito pronto para enfrentar essa dura luta que me espera lá no Senado, com coragem, com amor, com fé em Deus, no povo, na vitória e nas conquistas que vamos alcançar”, declarou Virgílio.

À noite, Arthur participou de nova reunião, desta vez no bairro São Jorge, zona Oeste, ao lado da pré-candidata a deputada estadual Conceição Sampaio. “Arthur é a pessoa que me ensinou política, me ensinou o que é ter palavra, ele não fica em cima do muro e, acima de tudo, ama o nosso Amazonas”, destacou a líder comunitária Lídia Furtado.