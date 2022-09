‘O Amazonas pode encantar o mundo’, defende Orsine Junior sobre promoção do turismo

O turismo amazonense é a principal bandeira de Orsine Junior, candidato a deputado federal (PSD) nas eleições deste ano. Com presença intensa no setor há 30 anos, ele foi presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e teve a gestão (2017-2018) marcada pela divulgação do Estado como um dos principais destinos turísticos do mundo.

“O Amazonas é privilegiado por natureza e vocação. Em todos os 62 municípios a gente encontra um atrativo especial, além das paisagens exuberantes e da nossa gente tão diferenciada, que conhece a floresta e toda a riqueza que ela abriga. A gente precisa mostrar isso para o Brasil e para o mundo. É impossível desenvolver o turismo sem promoção. E o Amazonas tem tudo para encantar o mundo”, explica Orsine emocionado.

“Durante a gestão, toda a equipe “arregaçou as mangas” para fortalecer e promover o segmento aqui dentro do Estado e Brasil afora. Levamos o nome do Amazonas para diversas partes do mundo, realizamos ações para melhorar o receptivo de turistas, investimos em segurança para os visitantes, atuamos fortemente na capacitação de profissionais do ramo e demos mais atenção à formalização das empresas do trade”, disse Orsine Junior.

Ao pontuar as ações, o candidato citou que, entre 2017 e 2018, o Amazonas marcou presença no exterior (FITUR, na Espanha; 38ª World Travel Market, em Londres; apresentação dos bois bumbás Caprichoso e Garantido ao Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos; e a divulgação do Amazonas em renomadas publicações sobre o segmento). A pesca esportiva ganhou força, o número de empresas turísticas no Estado avançou 57,69%, o número de guias de turismo em atividade e regularizados aumentou 180% e aconteceu a segunda edição da Feira Internacional da Amazônia (FIGA), que atraiu mais de 30 mil pessoas.

Orsine Junior ressaltou que essas foram ações importantes e chamaram a atenção para o potencial turístico local. Ele alega que, sem promoção, não há o progresso do setor. “O turismo amazonense voltou a ser pauta aqui no Brasil e no mundo, virou assunto até mesmo em debates políticos, o que demonstra que cumprimos a nossa parte, durante a nossa gestão”, pontuou.

Por acreditar no turismo e ter o desenvolvimento do setor como “missão de vida”, Orsine Junior se candidatou a deputado federal e, se eleito, pretende dar continuidade à promoção e ao fortalecimento do setor. Para ele, o turismo é fonte de desenvolvimento e representa mais emprego para a população, além de ser uma matriz econômica viável para o Estado. “Por isso, luto e lutarei sempre pelo turismo local. Turismo Eu Acredito”, finalizou.

Com informações da assessoria