Novo Batalhão da Rocam está com 45% das obras concluídas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou, nesta sexta-feira (15/07), as obras de construção do novo Batalhão da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que já atingiram 45% de execução e são coordenadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O novo batalhão está sendo erguido na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na zona leste de Manaus, e tem um investimento de mais de R$ 8 milhões. A conclusão do espaço está prevista ainda para 2022. Serão 3.147,75 m² de área construída incluindo prédios, muro e estacionamento.

“Nós discutimos com o comando da Polícia Militar, o comando da Rocam, que é uma tropa especializada, para que a gente pudesse construir esse projeto. Aqui a gente tem área de descanso, área de circulação, área de treinamento e combate real, um espaço para treinamento com viaturas de duas e quatro rodas, tem toda a estrutura necessária para abrigar essa tropa”, pontuou Wilson Lima.

Lima ressaltou, ainda, que a área do novo prédio foi escolhida com critérios técnicos.

“É uma área estratégica porque está aqui no Distrito Industrial. Aqui a gente consegue ter uma saída muito rápida para a zona leste, zona sul e para outras áreas de Manaus. Aqui a gente tem uma mobilidade muito boa e consegue sair com muita rapidez para atender essas ocorrências, principalmente, em áreas que são consideradas vermelhas”, destacou Wilson Lima.

Na vistoria, acompanharam o governador o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima; o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur; e o deputado estadual Cabo Maciel.

Trabalhos em andamento

Atualmente são realizados serviços de superestruturas e alvenarias. Os serviços de revestimentos interno e externo e instalações continuam em execução.

O novo espaço irá dispor de academia e pavilhão-escola, com dois pavimentos; casa de treinamento tático; área destinada para implantação de stand de tiros; quadra poliesportiva; palanque para solenidade e posto de observação.

“A Rocam é uma polícia especializada, que atua naqueles crimes de maior dificuldade. Então esse quartel só vai trazer mais motivação para o policial, melhores condições de trabalho. É uma obra muito importante para a segurança pública”, enfatizou o general Carlos Alberto Mansur, titular da SSP-AM.

O projeto prevê, ainda, uma subestação; Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); reservatório elevado; cobertura das viaturas; e estacionamento com 187 vagas, além de um prédio de administração com dois pavimentos, contendo auditório para 80 pessoas.