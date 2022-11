Novembro Azul chega com força, mostrando que “Saúde também é papo de homem”

Reforçando o tema ‘Saúde também é papo de homem’, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) lança hoje (1), a campanha Novembro Azul 2022, movimento voltado à saúde do homem, com destaque para a importância do rastreio e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença registra, em média, 65 mil novos casos ao ano no Brasil e 480 no Amazonas. No Estado, o câncer de próstata aparece no topo da lista com a maior incidência entre as neoplasias malignas para o sexo masculino, com uma taxa bruta de 22,23 diagnósticos para cada 100 mil homens.

O cirurgião urologista e presidente da seccional amazonense da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), Dr. Giuseppe Figliuolo, explica que o câncer de próstata continua sendo um tabu para os homens, que, em geral, só procuram ajuda médica quando apresentam algum sintoma, como urina represada, dores abdominais, aumento do volume abdominal, sangue na urina, jato urinário mais fraco e disfunção erétil, sinais que podem estar associados à doença, mas também a outras alterações no sistema reprodutor masculino ou no aparelho urinário.

“O grande desafio ao longo dos anos, tem sido levar os homens ao consultório médico. Levantamentos recentes têm ajudado a corroborar a tese de que homens morrem mais que as mulheres, em parte, por falta de cuidados com a saúde “, explica Figliuolo, que é doutor em saúde pública e tem quase 20 anos de experiência em uro-oncologia.

De acordo com ele, o rastreio, antes tratado como secundário, atualmente é considerado uma das principais armas para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e para a redução das mortes pela doença no mundo. “No Brasil, a SBU recomenda que, a partir dos 50 anos de idade, os homens façam a visita anual ao urologista para a avaliação clínica, que inclui o exame de toque retal e a análise de sangue (PSA). Para homens com alto risco, a exemplo daqueles cujo pai, irmãos, tios ou avôs, tiveram a doença, o rastreio deve ser iniciado aos 45 anos. O mesmo serve para os homens negros, os quais, por questões genéticas, têm maiores chances de desenvolver a alteração e figuram como maioria entre os diagnosticados com os tipos mais agressivos da doença”, explica.

Diagnosticado cedo, o câncer de próstata apresenta até 90% de chances de cura. O problema é que, no Brasil, a grande maioria dos casos é descoberta tardiamente, elevando o número de óbitos, que chega a 13,5% dos casos, sendo o segundo de maior letalidade, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Campanha

A campanha Novenbro Azul teve início no Brasil em 2003. O mês de novembro foi escolhido em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado no dia 17.

Em Manaus, o lançamento será realizado oficialmente dia 3, às 14h, através de uma videoconferência realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). “Participarei da abertura tirando dúvidas e contribuindo com o debate sobre a ampliação das ações voltadas à saúde do homem”, frisou Figliuolo.

O bate-papo é voltado aos profissionais de saúde da Atenção Primária, e também poderá ser acompanhado pelo público em geral através do canal da Semsa no YouTube, por meio do link bit.ly/dialogosaps29 . No âmbito municipal, a Prefeitura de Manaus adotou o tema sugerido pelo Ministério da Saúde: “Homem, saúde é vida. Cuide-se de novembro a novembro”.

Além disso, uma vasta programação Educativa e assistencial, envolvendo instituições públicas e privadas, será divulgada ao longo do mês, com foco na conscientização da população masculina. “Precisamos democratizar as ações em saúde, de modo a atingir essa parcela da população de forma mais efetiva, garantindo orientação, afastando o preconceito e promovendo o bem-estar e a longevidade aos homens”, concluiu Figliuolo.

Com informações da assessoria