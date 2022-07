‘Nossa pré-candidatura ao governo é alternativa viável e segura para o Amazonas’, afirma Ricardo Nicolau

O pré-candidato ao governo do Amazonas, deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade), reafirmou neste sábado, 22, que prioriza um caminho diferente para o Amazonas e não fará alianças que prejudiquem os interesses da população. De acordo com o parlamentar, a sua candidatura é e continuará sendo marcada pela independência.

“Estou buscando o que for melhor para o Amazonas. Queremos ter o maior número possível de apoios, mas jamais vou abrir mão de ter o nosso estado em primeiro lugar. Eu não vou fazer qualquer aliança que não coloque os interesses do Amazonas em primeiro lugar. Se Deus e a população me derem a oportunidade de governar o Amazonas, a nossa relação com o governo federal, seja quem for o presidente da República, será diferente. Não será uma relação de submissão e o Amazonas será respeitado”, ressaltou.

A candidatura de Ricardo Nicolau ao cargo de governador do Estado para as eleições de outubro será oficializada pelo Solidariedade no próximo dia 31 de julho durante a convenção do partido que será realizada em Manaus.

Atualmente como pré-candidato, Ricardo Nicolau vem realizando encontros tanto na capital quanto no interior com associações, representantes da sociedade civil organizada e membros do poder público para a formatação do plano de governo que terá como diretriz a promoção do desenvolvimento do Amazonas a partir de uma gestão eficiente.

Com mais de 30 anos de experiência na iniciativa privada, o deputado disse que sua candidatura será independente e com um diferencial em relação aos demais postulantes ao cargo de chefe do Poder Executivo Estadual, representa uma transformação segura para o Amazonas, com propostas viáveis para transformar a vida dos amazonenses.

“A nossa convenção está confirmada para o dia 31. No momento certo, vamos divulgar as alianças. A nossa eleição será independente, com um projeto de desenvolvimento para o Amazonas. Não vamos fazer conchavos políticos nem abrir mão das nossas convicções de mudança, renovação e de novas formas de governar”, assegurou Ricardo Nicolau.

Competência administrativa

O deputado propõe, ainda, uma mudança na forma de governar o Estado, promovendo políticas públicas que possam, principalmente, gerar emprego e renda para a população.

“O que eu vejo nas ruas é que o povo do Amazonas ainda quer mudança, mas não uma mudança feita de qualquer jeito e é por isso que a minha pré-candidatura se coloca como alternativa viável e segura. Quero poder usar toda a minha experiência no setor privado e no público para ser o gestor que o Amazonas precisa. Está na hora de dar um basta a essa forma ultrapassada de governar dos caciques que perdura há mais de 40 anos”, afirmou.