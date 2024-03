O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizará a terceira edição do Feirão Limpa Nome. Em parceria com as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus, o Feirão será realizado de 11 a 14 de março, das 8h às 14h, na sede do Procon, avenida André Araújo, 1500, Aleixo, zona centro-sul.

De acordo com o diretor-presidente do Procon, Jalil Fraxe, o Feirão Limpa Nome é uma iniciativa que visa proporcionar aos cidadãos uma chance de limpar seu histórico financeiro e retomar o controle de suas finanças.

“Estamos comprometidos em garantir que os consumidores tenham acesso a condições justas e acessíveis para regularizar suas dívidas. O Feirão Limpa Nome é um passo significativo para alcançar esse objetivo,” afirma Fraxe.

Vantagens exclusivas oferecidas durante o evento:

– Parcelamentos sem entrada para clientes de baixa renda.

– Parcelamentos com entrada mínima de 10% para clientes comuns.

– Quantidade máxima de 60 parcelas para maior comodidade.

– Descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo (TOI).

– Descontos de até 70% em faturas de consumo, considerando a idade do débito.

– Opção de parcelamento com financiamento em conta para facilitar o processo.

– Parcelamento em cartão de crédito, em até 18 vezes, com juros da máquina.

Estas condições são válidas, exclusivamente, para clientes inseridos na classe de pessoa física residencial ou rural. Além disso, o desconto está sujeito ao pagamento regular das parcelas até a data de vencimento de cada uma.

Para registrar denúncias e tirar dúvidas, entre em contato com o Procon-AM, por meio dos seguintes canais de comunicação: (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), site www.procon.am.gov.br ou pelo e-mail: [email protected]. Se preferir, pode comparecer ao Procon-AM ou aos PACS.

Com informações do Procon-AM