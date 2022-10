No Dia do Médico, Wilson anuncia concurso público para a saúde em 2023, em novo mandato

Neste 18 de outubro, Dia do Médico, o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), anunciou que, em um novo mandato, vai realizar concurso para a área de saúde já em 2023. O compromisso foi assumido, na noite de hoje, durante reunião com profissionais de saúde em um centro de convenções na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

“No ano que vem, em 2023, nós vamos realizar concurso público para a área da saúde. Você que é terceirizado se prepare, nós vamos fazer concurso público para você regularizar sua situação e você ser efetivo no Governo do Estado”, afirmou ao também ressaltar novos investimentos previstos para o próximo mandato.

“Vamos construir um complexo de saúde onde funciona o SPA do Galiléia. Vamos ampliar o Caic e aquela unidade de pronto atendimento. Já determinei à Casa Civil e à Secretaria de Fazenda que façam o estudo para que a gente possa, o mais rápido possível, garantir o piso salarial da enfermagem. Isso é compromisso do governador Wilson Lima”, anunciou.

O governador também assumiu o compromisso com os servidores da área da saúde de regulamentar a Avaliação Periódica de Desempenho (APD). Na prática, a medida destrava o Plano de Cargos e Carreiras criado há 13 anos e que nunca saiu do papel, justamente pela ausência de mecanismos de avaliação para basear o avanço dos profissionais na carreira. A medida beneficia mais de 15 mil profissionais. O decreto já foi publicado e gestão de Wilson está fazendo o estudo de impacto financeiro para a implementação da APD.

Outros benefícios

Como medida de valorização dos servidores da saúde, Wilson também firmou compromisso para a área da habitação. “Nós estamos retomando uma obra que estava parada há mais de 10 anos, que é o conjunto habitacional Ozias Monteiro 2. São 192 apartamentos e, em agosto do ano que vem, esse conjunto habitacional estará pronto e será destinado para servidores da área da saúde”, afirmou.

A valorização dos servidores tem sido prioridade no governo Wilson. Na área da saúde, os funcionários públicos tiveram aumento do ticket alimentação de R$ 420 para R$ 600 e receberam abono em reconhecimento ao trabalho feito no combate à pandemia da Covid-19.

Entre os anos de 2019 e 2022, os servidores da saúde receberam mais de 30% de reajustes referentes às datas-bases dos anos de 2019, 2020 e 2021. Wilson também convocou 483 profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros de 2008, reforçando os atendimentos na rede estadual

O encontro contou com a presença de deputados como Abdala Fraxe, Felipe Souza e Dr. Gomes, e dos deputados estaduais eleitos Dr. George Lins e Mário César Filho. O deputado federal Capitão Alberto Neto e o deputado federal eleito, Fausto Júnior, também estavam entre os presentes. “O avanço que a saúde teve no governo Wilson Lima é incomparável com qualquer outra época desse estado. As entregas feitas neste governo são históricas. Tudo isso ainda com três ondas de pandemia”, disse o secretário estadual de saúde, Anoar Samad.

A enfermeira Paloma Maia, 27, disse que o Amazonas está evoluindo com o governo Wilson. “Não tem como dizer que esse governador não faz pela gente. Eu só tenho a agradecer, como diz: o Wilson Lima disparou. Disparou na cidade, disparou na saúde, disparou na educação. Ele é um governador 100%”, disse Paloma.