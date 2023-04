No dia da Conscientização do Autismo, Manoel Soares se emociona ao falar sobre os filhos

Pai de seis filhos, baiano fala sobre a descoberta e adaptação de Ezequiel e Izael, que fazem parte do espectro autista

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, Manoel Soares, jornalista e apresentador do Papo de Segunda, abre o coração para falar sobre Ezequiel e Izael, de 3 e 2 anos, que fazem parte do espectro autista.

Em um bate-papo exclusivo com o gshow, o baiano e a esposa dão detalhes do diagnóstico e falam sobre a descoberta e adaptação com os pequenos.

A descoberta

“Como toda família que recebe o diagnóstico encontramos um mundo novo e de infinitas descobertas diariamente. Ainda mais no nosso caso que são duas crianças e com características muito diferentes. Izael não falava e não tinha interesse por brinquedos e Ezequiel tinha seletividade alimentar e cantava o dia todo. O autismo estava ali e não sabíamos”.

Em uma consulta com Izael, o pediatra durante a anamnese foi identificando características do espectro e nos encaminhou para uma especialista. E com diagnóstico dele, descobrimos do Ezequiel.

O processo

“Mesmo sabendo que o autismo não é uma doença, dentro da cabeça e do coração de nós pais, acontece um turbilhão de coisas, entre eles muito medo. Medo de não dar conta, de não conseguir atender às necessidades a partir daquele momento, de que sofram por conta do preconceito. Então, quando a notícia chega sempre gera um misto de emoções que precisamos acalmar”.

“Com informação e orientação dos profissionais que começaram a atender nossos filhos, começamos a entender que com o diagnóstico e o tratamento indicado, eles poderiam se desenvolver e adquirir habilidades que não tinham. Como se comunicar e brincar, por exemplo”, conta o jornalista

Aos 43 anos, o baiano é pai de seis filhos: Ezequiel, de 3 anos, Izael, de 2, ambos autistas, – frutos de seu relacionamento com Dinorá Rodrigues -, Leonardo, de 18, e Miguel, de 6, e os enteados Vitoria, de 23, e Alex, de 21.

‘Eu te amo’

Manoel Soares conta a emoção que sentiu quando o filho autista falou ‘eu te amo’ pela primeira vez

“Foi mágico para mim ver as palavras, mas ele já havia dito isso com olhares, toques e gestos. Minha dica para pais e mães de pessoas com autismo é que conheçam todas as línguas que seus filhos falam. A verbal é uma delas, quando você descobre a comunicação deles, pode trazê-los para a sua”.

“Hoje meu filho caminha de não-verbal para não-falante, ou seja, a criança que conhece as palavras, mas ainda não está incorporada ao seu hábito diário usá-las. Entender esse momento dos avanços acalma nosso coração, mas é importante sempre lembrar que precisamos de acompanhamento de profissionais. Autismo não é lugar para “achismos”, pois achar é perigoso”.

Características diferentes

“Izael andava nas pontas dos pés, não tinha interesse por brinquedos, não dormia bem à noite, trazia qualquer item para boca e é não verbal. Já Ezequiel tinha interesse restrito, entre eles objetos que rodavam, apresentou seletividade desde a introdução alimentar e mesmo falando, suas falas não tinham função. Ações como escovar dente e sair para locais com muitas pessoas, ainda são difíceis para ele. E entendendo cada um, vamos ajustando a conduta de tratamento e rotina em casa”.

