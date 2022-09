Nilton Lins divulga programação da Feira de Agronegócios que começa no próximo dia 21

Faltando 10 dias para o início da sexta edição da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins, a organização do evento, o maior do setor primário no Estado, divulgou a programação que acontece entre os dias 21 a 25 de setembro, no campus da instituição no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus, com entrada gratuita.

No total, são 87 atividades que incluem desde exposições e leilões de animais e equipamentos agrícolas a shows musicais, provas hípicas, concursos e uma extensa programação acadêmica, de cursos, workshops e palestras voltadas para novos empreendedores, estudantes e profissionais que atuam na área.

Com 150 expositores regionais e nacionais, a previsão é superar os resultados do ano passado, quando o evento movimentou R$ 50 milhões em novos negócios e teve uma média diária de 50 mil visitantes.

“Estamos preparando um evento para toda a família se divertir e também para que o produtor e o criador rural possam conhecer e adquirir novas tecnologias que garantem um novo patamar para o setor primário no estado, desde o melhoramento genético de espécies e o uso da biotecnologia, mantendo o foco na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente único no qual estamos inseridos”, explicou o empresário e idealizador do evento, Nilton Lins Júnior.

Bioeconomia e Ecoturismo

Outro destaque da Feira de Agronegócios da Nilton Lins é a extensa programação acadêmica, aberta ao público e com inscrições disponíveis no site www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/.

Ministradas por professores da Universidade, pesquisadores e especialistas de diversos órgãos públicos e privados com importante atuação no setor, as atividades teóricas e práticas tem como meta qualificar e capacitar profissionais e todas as pessoas que também pretendem iniciar um novo negócio.

“Os desafios da Bioeconomia na Amazônia”, “Introdução a Pesca Esportiva”, “Produção de Cerveja Artesanal”, “Noções Básicas para a Produção de Mudas”, Resíduos da Agricultura Amazônica como Esfoliantes em Sabonetes”, “Desenvolvimento de Carreira no Agronegócio”, “Noções Básicas para Implantação de Agroindústrias” e “Ecoturismo como Oportunidade para o Produtor Rural”, são alguns dos temas que serão abordados nos workshops, palestras e cursos.

Shows e leilões

Paralelamente a programação acadêmica e exposições de animais, A VI Feira de Agronegócios da Nilton Lins apresenta uma série de outras atrações para a família, entre elas os shows músicas – três a cada noite – com destaque para as apresentações de Carlos Batata (no dia 21), banda Rahvox (dia 23), Wanderley Andrade (dia 24) e Guto Lima (dia 25).

Na parte esportiva, o público também poderá conferir as provas de hipismo e três tambores com as melhores amazonas e cavaleiros do estado e ainda acompanhar os leilões e concursos leiteiros e que irá escolher o melhor doce de leite.

Além de amplo estacionamento gratuito e da segurança própria, o espaço contará com uma ampla praça de alimentação, com centenas de opções de lanches e refeições para agradar a todos os gostos.

Confira a programação completa em www.niltonlinsagro.com.br ou no Instagram @niltonlinsagro.

Com informações da assessoria