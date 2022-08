Nicolau diz que está confiante com o crescimento do apoio à sua campanha nas ruas

Ricardo Nicolau e Cristiane Balieiro têm reunido grandes grupos de apoiadores em comícios nos bairros da capital nesta semana.

A campanha do candidato ao governo do Amazonas pela Coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), está crescendo em número de apoiadores segundo Ricardo Nicolau para quem a “população dos bairros da capital que percorreu ao longo desta semana está receptiva, atenta e com forte expectativa nas propostas divulgadas para todas as áreas”. Centenas de pessoas participaram de comícios realizados nos bairros Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, ambos na zona leste, e Campos Elíseos, na zona oeste, segundo a coordenação da campanha.

“Nossa campanha está crescendo, amigos. É cada vez maior o número de pessoas que demonstram carinho com a gente. Peço a oportunidade para mudar a história do Amazonas”, disse o candidato, por meio das redes sociais.

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Proposta para as mulheres

Na reunião no Jorge Teixeira com o grupo Melhores Soberanas, que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica, Ricardo Nicolau e a sua vice, professora Cristiane Balieiro (PSB), destacaram a luta da chapa em favor das mulheres.

Em uma quadra lotada, Ricardo Nicolau destacou a escolha de uma mulher para ser sua vice na corrida rumo ao governo do Amazonas.

“A escolha da nossa vice-governadora, professora Cristiane Balieiro, reforça nosso total compromisso com as mulheres. Para elas, segurança, respeito aos seus direitos, igualdade de oportunidades, saúde, mais espaço nos postos de comando do governo e estímulo ao empreendedorismo feminino”, ressaltou Ricardo Nicolau.

“Somos nós, as mulheres, que sabemos as nossas dores. O Amazonas tem um potencial que precisa ser aproveitado através da educação e empreendedorismo dos jovens e das mulheres. Eu e Ricardo vamos juntos transformar esse estado”, declarou Cristine Balieiro.

Defesa das mulheres

Ricardo Nicolau tem um mandato voltado para ações que atendam às reivindicações das mulheres. O deputado destinou R$ 3,2 milhões em emendas parlamentares para as obras e equipagem do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu) e mais R$ 4,6 milhões para custear exames preventivos do colo uterino em todas as 62 cidades do Amazonas.

O candidato também é autor da lei que pune em R$ 2 mil agressores de mulheres em todo o estado. Ricardo Nicolau também conseguiu aprovar, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a lei que determina a ampla divulgação da Lei de Combate ao Assédio Sexual em Órgãos Públicos, também de sua autoria.

De acordo com Ricardo Nicolau, a aplicação dessa lei é necessária uma vez que, infelizmente, os casos de assédio contra mulheres só aumentam. Conforme o texto, entende-se por assédio sexual o comportamento sexual indesejado, de caráter não consensual, que humilhe, ofenda ou intimide determinada vítima.

“Eu tenho três mulheres em casa, minha esposa e filhas, além da minha mãe. Todos nós nascemos de uma mulher e, por isso, eu tenho um respeito muito grande por elas”, destacou o candidato.

Com informações da assessoria