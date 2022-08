Nicolau se compromete com trabalhadores a modernizar a feira e balsa da Panair

No Dia do Feirante, candidato fez caminhada no local e ouviu permissionários que pedem melhores condições de trabalho

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, firmou compromisso com os permissionários da feira e da balsa da Panair para fazer uma grande revitalização em 2023. Ele fez caminhada no local no Dia do Feirante, comemorado nesta quinta-feira, 25.

A área enfrenta problemas históricos de infraestrutura. Acompanhado de sua candidata a vice, professora Cristiane Balieiro (PSB), Ricardo Nicolau constatou que as bancas para a venda de peixes estão operando em sistema improvisado de fornecimento de água, há lâmpadas queimadas e a fiação fica exposta em algumas áreas.

O embarque e desembarque de cargas e passageiros ainda é feito também de forma improvisada em balsas de madeira. O candidato se comprometeu em reformar e ampliar toda a feira com novos boxes, estacionamento e segurança para atrair mais pessoas ao local, além da instalação de balsas de ferro para dar mais segurança e conforto para à população.

“No Dia do Feirante, firmo aqui o meu compromisso de mudar a realidade da feira da Panair. Se Deus permitir e a população me der a oportunidade de governar o Estado, vamos fazer junto com os feirantes um projeto para dar mais dignidade às pessoas que dependem da feira para ganhar o seu sustento. Os trabalhadores da feira do Panair têm a minha palavra e vamos tirar esse projeto do papel”, assegurou Ricardo Nicolau.

O presidente da Associação dos Feirantes da Panair, Ediney Queiroz de Almeida, 48, que trabalha há 40 anos na feira da Panair, afirmou que os permissionários precisam receber apoio do governo para melhorar a estrutura e garantir a venda dos produtos.

“Nós lutamos para trabalhar. Todos nós aqui precisamos. A feira da Panair precisa de ajuda e a proposta do Ricardo Nicolau é realista. A gente gostou e acredita que pode mesmo acontecer. Se Deus permitir estaremos juntos nessa batalha”, declarou.

Revitalização

No início da campanha, Ricardo Nicolau reiterou o seu compromisso com a geração de emprego e renda e com ações que promovam o desenvolvimento do Amazonas, como a revitalização do Centro de Manaus. O candidato anunciou a construção de um complexo multiuso para transformar a região portuária em um dos principais centros turísticos do Amazonas.

“A Manaus Moderna e a região do porto podem ser um grande cartão postal. Iniciamos a campanha ouvindo as pessoas e apresentando um projeto para revitalizar o Centro, para que se torne um grande atrativo ao turismo, mas acima de tudo, que dê condições dignas de embarque e desembarque para os nossos irmãos do interior e que melhore o serviço de carga e descarga”, explicou.

O plano de governo de Ricardo Nicolau prevê, na região do porto de Manaus, um complexo multiuso com marinas seca e molhada, aquário da Amazônia, roda gigante, hotéis, shoppings, centro de convenção, galerias de lojas, escritórios de serviços, terminais para atração de navios de cruzeiros e da navegação regional, além de áreas para embarque e desembarque de passageiros, alamedas e praças verdes, restaurantes, consultórios médicos e demais serviços de saúde.

“Essa será a largada para a transformação de Manaus na porta de entrada do turismo de natureza, pesca esportiva, observação de pássaros e turismo de eventos. Uma intervenção urbanística em 300 mil metros quadrados financiados por recursos próprios do Estado e por investimentos privados”, defendeu o candidato.

Com informações da assessoria