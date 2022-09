Nicolau tem almoço com trabalhadores do PIM e reafirma compromisso com a Zona Franca

Em visita à Moto Honda da Amazônia, candidato a governador disse que a empresa é um exemplo de que a ZFM funciona e que precisa ser ampliada.

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, reafirmou seu compromisso com o fortalecimento e a ampliação da Zona Franca de Manaus (ZFM) para gerar novos empregos para a população. O candidato visitou hoje (9), a sede da Moto Honda da Amazônia, no Polo Industrial de Manaus (PIM), e durante almoço com os trabalhadores conversou sobre as propostas de campanha para o modelo.

“Nosso compromisso é com uma Zona Franca forte, respeitada, não deixando que ninguém venha nos atacar. Vamos ampliar o número de indústrias, de empregos e não deixar que qualquer ataque possa levar investidores para outros estados. Esse é o nosso compromisso”, disse, ao defender, também, a diversificação da matriz econômica do estado sem abrir mão da ZFM.

Ricardo Nicolau salientou que, se eleito governador, o Estado terá um olhar diferenciado para as indústrias já instaladas no PIM. Atualmente, o modelo econômico gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos em todo o país, conforme estimativa do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam).

“A Moto Honda é um grande exemplo de nacionalização, de geração de emprego e de respeito aos amazonenses. É um orgulho para todos nós ter uma empresa com a tecnologia da Honda e produzindo produtos de qualidade. Produtos esses que estão espalhados em todo o Brasil. Estaremos sempre defendendo as empresas sérias que estão aqui gerando desenvolvimento e muitos empregos e renda para a nossa população”, afirmou.

O candidato destacou que o seu partido, Solidariedade, foi o único do país a sair em defesa da ZFM após os ataques feitos por decretos federais que alteraram a alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e, por consequência, ameaçava a competitividade e a existência do modelo.

“O meu partido, o Solidariedade, foi o único partido brasileiro que teve coragem de defender os empregos, coragem de defender a Zona Franca com um Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) quando foi atacada através dos decretos do IPI”, ressaltou.

Emprego e renda

Ricardo Nicolau propõe diversificar a matriz econômica do Amazonas sem abrir mão da Zona Franca de Manaus (ZFM). A ideia é gerar emprego e renda para o povo, aliando a preservação da floresta com o desenvolvimento tecnológico do estado.

Para os municípios do interior, Ricardo Nicolau defende a ampliação das linhas de financiamento para pequenos e médios produtores rurais a fim de gerar emprego e renda no interior, assim como a destinação de 100% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo (FTI) para o interior. A estimativa é de que o valor desse fundo alcance mais de R$ 1,6 bilhão este ano.

Ricardo Nicolau lidera a coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos que disputam os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador da República.

Com informações da assessoria