Neymar volta a investir em novo visual e compartilha mudanças nas redes sociais

Atleta se recupera de uma lesão no joelho e deve ficar ao menos seis meses afastados dos campos

Neymar mudou o visual e decidiu compartilhar o resultado com os seus seguidores nas redes sociais. Em publicação nos stories do Instagram, ontem (12), ele mostrou o cabelo rasado e escreveu: “New look. Domingou”.

O atacante está afastado dos campos enquanto se recupera de uma lesão no joelho e deve ficar um longo período afastado. Por isso, ele foi retirado da lista de jogadores inscritos pelo Al Hilal nas competições atuais a pedido do técnico Jorge Jesus

Mas engana-se quem acredita que o brasileiro virou carta fora do baralho para o treinador português por causa da grave lesão no joelho esquerdo, que deve deixar o jogador de oito a dez meses fora dos gramados. A decisão passa por uma questão burocrática e estratégia do clube.

Recentemente o atacante também celebrou o nascimento de Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. A pequena completou um mês de vida em 6 de novembro. Além de Mavie, Neymar também é pai de David Luca, 12 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

Com informações do Terra