“Não tenho coragem de andar de mãos dadas com meu marido”, diz apresentador da GloboNews

Nesta quarta-feira, 17, o apresentador da Globo News Marcelo Cosme aproveitou o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia para desabafar em suas redes sociais. O jornalista, que é assumidamente gay, afirmou não ter coragem de sair de mãos dadas com seu marido e lamentou a violência contra pessoas LGBTQIA+ no Brasil.

“Eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade grande, boto a cara na televisão todos os dias, mas vou contar uma coisa: não tenho coragem de sair de mão dada com meu marido em qualquer lugar, porque alguém vai olhar, vai xingar”, disse o jornalista ao lamentar o fato de o Brasil ser um “país extremamente violento” com a comunidade LGBTQIA+.

Em um relacionamento desde 2019 com o médico Frankel Brandão, o apresentador afirmou que o desabafo partiu de uma preocupação e um desejo de representatividade.

“Falo isso aqui não para levantar bandeira, para dizerem que estou querendo aparecer na televisão. Faço isso como representatividade e preocupação. A gente precisa respeitar as pessoas e o direito delas serem como elas quiserem”, afirmou Cosme.

Engajado nas redes sociais, Cosme é conhecido por seu envolvimento com o ativismo e as pautas relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Em 2021, escreveu o livro “Talvez você seja”, onde revela detalhes sobre sua jornada para se reconhecer enquanto um homem gay.

