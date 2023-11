Nadadora do ‘Manaus Olímpica’ conquista tetracampeonato brasileiro na Bahia

Em temporada marcante, a amazonense Angelynne Victória, atleta do programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME), participou da 8ª etapa do 28° Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas neste fim de semana em Salvador (BA), e tornou-se tetracampeã das provas de 5 e 10 quilômetros, na categoria Infantil 1.

Organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a última etapa do ano aconteceu na praia de Inema, na capital baiana. O primeiro ouro veio com o tempo de 2 horas e 22 minutos na prova de 10 quilômetros. Já no trajeto de 5 quilômetros, a jovem de 13 anos precisou de 1 hora e 9 minutos para cruzar a linha de chegada e cravar mais uma conquista.

Pela quarta vez no ano, Angelynne foi a primeira colocada nos dois percursos e manteve a regularidade no topo do pódio, tornando-se a primeira amazonense a trazer o título para casa na história. Por conta do desempenho geral somado na temporada de 2023, ela recebeu o troféu de campeã do Super Ranking da categoria Infantil 1.

“A participação da Angelynne nesta última etapa coroa a temporada brilhante deste prodígio da natação amazonense e brasileira. Nós da Fundação Manaus Esporte temos uma enorme satisfação em poder apoiar esta grande atleta. Seguindo determinação do prefeito David Almeida, prezamos pela valorização de talentos amazonenses como ela”, destacou Aurilex Moreira, diretor-presidente da FME.

Além das conquistas individuais, a nadadora amazonense faturou o troféu de campeão por clubes, representando o instituto Pedro Nicolas. No total, a jornada na Bahia rendeu quatro troféus e duas medalhas.

“Voltamos para Manaus com o sentimento de gratidão e de dever cumprido. Gratidão à Prefeitura de Manaus e à Fundação Manaus Esporte por todo o apoio e torcida. Essa conquista é de todos nós”, celebrou Angelynne.

Com informações da Fundação Manaus Esporte